Косметолог предупредила об опасности самомассажа лица по советам из соцсетей

Косметолог предупреждает, что следование популярным видеоурокам самомассажа может привести к травмам, отекам и усугублению проблем с кожей. Любое серьезное воздействие на лицо требует профессиональных знаний, поэтому безопаснее довериться специалисту.

Врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Руслана Марченко предостерегла от самостоятельного выполнения массажа лица по роликам из социальных сетей. По словам специалиста, такие процедуры без профессиональных знаний могут принести больше вреда, чем пользы.

Массаж лица действительно улучшает кровообращение, лимфоотток и тонус кожи. Однако многочисленные техники, представленные в интернете – от поверхностных до сложных, таких как пластический или миофасциальный массаж, – требуют глубокого знания анатомии. Без этого можно не снять мышечное напряжение, а спровоцировать гипертонус, что усугубит проблемы.

В беседе с Life.ru она отметила, что особую опасность представляют популярные приспособления: скребки гуаша, щётки, вакуумные устройства. Интенсивное воздействие ими способно травмировать кожу, вызвать перерастяжение тканей, усилить отёки и повредить сосудистую сетку.

«Существуют ограничения и противопоказания к проведению массажа, о которых многие не знают. Например, это воспалительные процессы на коже, включая акне, нарушения микроциркуляции — такие как купероз или розацеа, а также недавно проведённые косметологические процедуры: химические или лазерные пилинги, инъекции и другие вмешательства. В таких случаях самостоятельный массаж может привести к обострению проблем кожи», — говорит Руслана Марченко.

Наиболее безопасный вариант – проводить массаж у квалифицированного специалиста с медицинским образованием. Только врач сможет подобрать технику с учётом индивидуальных особенностей и добиться эстетического результата без риска для здоровья.

