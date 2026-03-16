Леонардо Ди Каприо заподозрили в кризисе среднего возраста из-за внешности

Американский актер Леонардо Ди Каприо внезапно сменил имидж и привлек внимание общественности. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в костюме люксового бренда Dior. На размещенных кадрах видно, что гость мероприятия отрастил усы.

Поклонники неоднозначно отреагировали на перемены в образе Ди Каприо. Некоторые фанаты даже заподозрили его в кризисе среднего возраста из-за новой детали во внешности. Сам он никак не комментировал желание сменить имидж.

Премия проходила 16 марта в Лос-Анджелесе, на ней помимо Ди Каприо присутствовали Деми Мур, Хайди Клум, Тимоти Шаламе и другие звезды.

