Актер появился на «Оскаре» с украшением за миллиард рублей

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири появился на церемонии вручения премии «Оскар» с роскошным аксессуаром. Подробности публикует Complex.

Звезда «Марти Великолепного» вышел на ковровую дорожку с украшением в виде футляра ювелирного бренда Tiffany & Co, покрытом рубинами и бриллиантами. Внутри футляра из белого золота находилась коллекционная карточка с нашивками игроков NBA Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

Известно, что стоимость коллекционной карточки Upper Deck Exquisite Triple Logoman 2004 года оценивается почти в 13 миллионов долларов (миллиард рублей).

