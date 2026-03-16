Пять повседневных бытовых ошибок, из-за которых кожа стареет раньше времени

Мы покрываемся морщинами и пятнами не только из-за солнца, генетики или времени. Часто на красоту лица влияют самые обычные и банальные действия, о которых почти никто не задумывается.

Иногда достаточно чуть внимательнее посмотреть на собственный распорядок дня и поведение, чтобы отражение в зеркале снова начало радовать. Косметолог Лиана Давыдова поделилась секретами, как понять, почему кожа начинает выглядеть старше и более усталой раньше, чем хотелось бы.

Слишком горячий душ

Горячая вода прекрасно расслабляет после долгого дня, но для кожи она почти всегда оказывается испытанием.

«Высокая температура разрушает защитный липидный слой — ту тонкую пленку, которая удерживает влагу и защищает покровы от внешней среды. В результате кожа становится более сухой, чувствительной и быстрее теряет упругость, особенно это заметно в холода и межсезонье, когда воздух и без того обезвожен», — объясняет эксперт.

Теплый, но не обжигающий душ и мягкие очищающие средства позволяют сохранить естественный баланс кожи гораздо лучше.

Сон лицом в подушку

Положение, в котором мы спим, тоже имеет значение. Если лицо долго прижато к подушке, кожа оказывается буквально сложенной в складки, со временем такие повторяющиеся заломы могут закрепляться и превращаться в морщины, особенно в области щек и вокруг глаз. Мягкие наволочки из шелка или сатина частично уменьшают трение, но самым эффективным способом остается простая привычка спать на спине или хотя бы менять положение в течение ночи.

Постоянное прикосновение к лицу

Рука на щеке во время работы, привычка подпирать подбородок, задумчиво тереть лоб — такие жесты кажутся безобидными.

«Но они постоянно растягивают кожу и переносят на нее бактерии с рук — и это может провоцировать воспаления, тусклый цвет лица и постепенное снижение тонуса кожи. В общем, один из самых простых способов улучшить состояние кожи — просто перестать трогать лицо без необходимости», — подчеркивает косметолог.

Недостаток света в течение дня

Парадоксально, но организм в целом стареет быстрее не только от избытка солнца, но и от его полного отсутствия. Когда человек почти не бывает на дневном свету, нарушаются циркадные ритмы — а вместе с ними и процессы обновления клеток, что влияет на выработку коллагена, качество сна и общий тонус кожи. Даже короткая прогулка в середине дня способна заметно улучшить состояние кожи просто потому, что гормональная система получает внятный сигнал о естественном ритме жизни — а это напрямую связано с процессами старения.

Экран прямо перед сном

Синий свет смартфонов и ноутбуков не только мешает выработке мелатонина, но и влияет на процессы восстановления кожи. Когда человек засыпает позже и спит хуже, клетки эпидермиса не успевают полноценно обновляться — в результате лицо выглядит более уставшим, а признаки старения становятся заметнее. Простая привычка откладывать телефон хотя бы за полчаса до сна иногда работает лучше, чем самая дорогая сыворотка.