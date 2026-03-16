Белла Хадид в топе с глубоким декольте пришла на вечеринку «Оскара»

$80.2391.98

Модель Белла Хадид в топе с глубоким декольте снялась на вечеринке "Оскара"

Газета.Ru

Супермодель Белла Хадид в топе с глубоким декольте вышла в свет. Фото опубликованы на сайте Grazia.

© Global Look Press

Белла Хадид посетила вечеринку, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар». Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия наряд от бренда Prada. Манекенщица позировала перед фотографами в молочном атласном топе с глубоким декольте и юбке-макси. Образ звезды подиумов дополнили черные остроносые туфли на каблуках, серьги и массивные кольца. Белле Хадид собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

Накануне Белла Хадид снялась в рекламе румян бренда Prada. Манекенщица позировала перед камерой в темно-синем поло, которое дополнила черными ультракороткими шортами в виде трусов. Супермодель была запечатлена с собранными в гладкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле. В руке знаменитость держала румяна.

До этого появилась информация, что Белла Хадид стала лицом новой коллекции бренда Revolve. На одном из кадров супермодель позировала в черном боди без штанов. Манекенщица также надела объемную шубу с кисточками. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж.

Ранее Кара Делевинь в платье с обнаженным телом пришла на вечеринке «Оскара».