Белла Хадид в топе с глубоким декольте пришла на вечеринку «Оскара»

Супермодель Белла Хадид в топе с глубоким декольте вышла в свет. Фото опубликованы на сайте Grazia.

Белла Хадид посетила вечеринку, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар». Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия наряд от бренда Prada. Манекенщица позировала перед фотографами в молочном атласном топе с глубоким декольте и юбке-макси. Образ звезды подиумов дополнили черные остроносые туфли на каблуках, серьги и массивные кольца. Белле Хадид собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

Накануне Белла Хадид снялась в рекламе румян бренда Prada. Манекенщица позировала перед камерой в темно-синем поло, которое дополнила черными ультракороткими шортами в виде трусов. Супермодель была запечатлена с собранными в гладкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле. В руке знаменитость держала румяна.

До этого появилась информация, что Белла Хадид стала лицом новой коллекции бренда Revolve. На одном из кадров супермодель позировала в черном боди без штанов. Манекенщица также надела объемную шубу с кисточками. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж.

Ранее Кара Делевинь в платье с обнаженным телом пришла на вечеринке «Оскара».