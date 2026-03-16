Названы самые стильные мужчины на «Оскаре»

Редакторы журнала GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2026 году. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался 74-летний шведский актер Стеллан Скарсгард, который посетил мероприятие в костюме бренда Zegna, включавшем брюки с широкими штанинами. При этом вторую позицию занял взявший награду за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» Майкл Б. Джордан. 39-летний актер предстал перед камерами в костюме Louis Vuitton, дополненном цепью.

Третье и четвертое места достались Полу Мескалю и Леонардо Ди Каприо, а пятое — Джо Элвину. Звезда «Хамнета» привлек внимание журналистов костюмом Valentino и галстуком-бабочкой из атласной ленты.

Вслед за ними последовали певец Usher, актер Крис Эванс и музыкант Shaboozey. На последних местах расположились звезда «Франкенштейна» Джейкоб Элорди, режиссер Райан Куглер, актер Джесси Племонс и манекенщик Калум Харпер.