Пластический хирург раскрыл секрет красоты 56-летней звезды «Мумии»

Пластический хирург Джулиан Сильва раскрыла секрет красоты и молодости британской актрисы Рэйчел Вайс. Ее комментарий публикует Daily Mail.

С помощью правила золотого сечения медик установила, что черты лица 56-летней звезды «Мумии» близки к оптимальным значениям. По ее мнению, она могла добиться таких результатов, прибегнув к подтяжке бровей в височной области, дермальным филлерам, блефаропластике со скрытым разрезом и небольшой подтяжке лица.

«Если она и проходила какие-либо процедуры, то они были выполнены с предельной точностью и сдержанностью. Она не изменила свою внешность, она просто сохранила ее в лучшем виде», — пояснила эксперт.

Кроме того, специалист считает, что знаменитость могла колоть ботокс в лоб и воспользоваться курсами радиочастотной микроигольчатой терапии ради подтянутой шеи.