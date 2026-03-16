Педро Паскаль на «Оскаре» шокировал фанатов сменой имиджа

Голливудский актер Педро Паскаль шокировал поклонников новым имиджем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Педро Паскаль появился на церемонии вручения премии «Оскар» без усов. Актер позировал на красной дорожке в белой рубашке с аппликацией в виде цветка, черных брюках с завышенной талией и очках. Однако некоторые поклонники не оценили внешний вид артиста.

«Что случилось с Педро Паскалем?», «Педро Паскаль без усов выглядит как-то странно, правда?», «Педро выглядит совсем по-другому», «Не привык видеть побритого Педро! Пришлось дважды перепроверить», «Это не настоящий Педро Паскаль, это клон, как Джим Керри», — обсуждали фанаты в X (бывший Twitter).

В июне Педро Паскаль стал лицом выпуска журнала Vanity Fair. Голливудский актер позировал в свитере, трусах и высоких носках, стоя на кровати. Перед камерой он также предстал в зеленом костюме, белой футболке, черных брюках и майке, фиолетовых брюках и зеленом халате. Стилистом съемки выступил Бит Боллигер, который подобрал образы Calvin Klein, Gucci, Celine, Prada, Armani, Saint Laurent, Hermès, Louis Vuitton и Tom Ford.