Хайди Клум пришла на вечеринку в откровенном платье без белья

Супермодель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала фигуру в оголяющем ягодицы платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хайди Клум посетила вечеринку после церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель позировала на светском мероприятии в желтом макси-платье с прозрачными вставками, украшенном вышивкой с цветами. При этом манекенщица не стала надевать белье. Телеведущая добавила к наряду массивные браслеты и кольцо. Хайди Клум предстала с распущенными волосами и вечерним макияжем.

Несколько недель назад 52-летняя Хайди Клум и 21-летняя Лени Клум снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Мать и дочь позировали перед камерой в комплектах из весенней коллекции. Хайди Клум примерила ярко-розовое кружевное белье, а Лени — модель с вышивкой в виде вишни. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Они сидели в розовых лепестках. Однако интернет-пользователи не оценили фотосессию матери и дочери.