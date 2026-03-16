53-летняя Гвинет Пэлтроу спровоцировала слухи о пластике

Внешность Гвинет Пэлтроу на церемонии «Оскар‑2026» вызвала бурные обсуждения. 53‑летняя актриса, как отметили пользователи Сети, выглядела заметно моложе. Многие заподозрили её во вмешательствах. Пластический хирург Шон МакНалли проанализировал фото и видео с мероприятия и в разговоре с Daily Mail выдвинул предположения.

По его мнению, Пэлтроу могла сделать подтяжку лица. На это указывает так называемая «деформация ушей» на снимках 2021 года. Это признак натяжения рубца вокруг уха после подтяжки шеи или лица.

Эксперт также считает вероятной операцию на верхних веках и инъекции, в том числе ботокса. По его словам, мимика в области лба и нижней части лица сохранена, но средняя зона и область вокруг глаз менее подвижны, чем можно было бы ожидать без подобных процедур.

Примечательно, что сама Пэлтроу в 2023 году признавалась в использовании ботокса и отмечала, что не совсем довольна. Ранее актриса подчёркивала право каждой женщины самостоятельно выбирать подход к старению — будь то активное эстетическое вмешательство или естественное принятие возрастных изменений.

