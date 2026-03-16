Кара Делевинь пришла на вечеринку в платье с имитацией обнаженного тела

Супермодель Кара Делевинь вышла в свет в платье с обнаженным телом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кара Делевинь посетила вечеринку Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар». Супермодель выбрала для светского мероприятия макси-платье Thom Browne с имитацией обнаженного тела и черной юбкой. Манекенщица также надела длинные серьги, кольцо и ботильоны. Знаменитости собрали волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

В феврале Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Она опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой с новой стрижкой и «рваной» челкой. Модели также сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица была запечатлена в полосатом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и остроносых туфлях на каблуках. Образ звезды подиумов завершили бордовая сумка, золотая брошь и ремень.

До этого Кара Делевинь приняла участие в показе бренда L'Oreal в Париже. Супермодель появилась на шоу в черном полупрозрачном платье-макси из кружева и туфлях на каблуках.