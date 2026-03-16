Эксперт рассказал о пользе косметики с пробиотиками

Восстановить микробиом кожи помогает косметика с пробиотиками. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-косметолог компании Geltek Татьяна Шапранова.

«Пробиотики в косметике — это лизаты бактерий или их метаболиты (продукты жизнедеятельности). Они не содержат живых микроорганизмов, но передают коже полезные свойства, восстанавливая микробиом и нормализуя иммунный ответ», — заявила эксперт.

Шапранова рассказала, что средства, содержащие про- и пребиотики, как правило, подходят для любого типа кожи с нарушенной барьерной функцией. Они помогают увлажнить сухую кожу и оказывают противовоспалительное действие на жирную, положительно влияя на состав кожного сала.

По ее словам, в средствах для сухой кожи чаще используются лизаты (лакто- и бифидо-) бактерий, а в средствах для проблемной кожи можно встретить штаммы некоторых вирусов и бактерий. Например, производные стрептококков и стафилококков — для купирования воспалительных процессов.

«В свете последних исследований появилось мнение, что комплексы пре- и пробиотиков оказывают антиэйдж-эффект. Лакто- и бифидобактерии используются для восстановления изменяющейся с возрастом гидролипидной мантии и состава кожного сала. Выяснилось, что жизнедеятельность этих бактерий снижает риск пигментации, влияет на все маркеры того старения, о котором принято говорить: восстанавливает иммунитет кожи, состав гидролипидной мантии, который меняется из-за гормональных дисбалансов. В антиэйдж-направлении для исследований использовали лакто- и бифидобактерии», — поделилась косметолог.

Шапранова обратила внимание, что большинство компонентов косметических средств содержат постбиотики, или лизаты молочнокислых бактерий. Она рассказала, что пребиотики используют, как правило, в паре с пробиотиками, поскольку они активизируют рост полезных бактерий. В числе ключевых пребиотических компонентов — инулин, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды и бета-глюканы.

«Инулин — полисахарид, который увлажняет кожу, питает полезные бактерии и помогает восстановить баланс микробиоты. Фруктоолигосахариды (FOS) стимулируют рост полезных микроорганизмов, усиливают защитные функции кожи, смягчают и увлажняют. Галактоолигосахариды (GOS) поддерживают оптимальный pH кожи и уменьшают склонность к раздражениям. Наконец, бета-глюканы обладают — помимо пребиотического действия — противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в косметике фруктоолигосахариды также используют как структурообразователь, потому что они имеют полимерную текстуру, которая удерживает влагу в коже, и в то же время кормят бактерии.

«Например, пребиотики в виде фруктоолигосахаридов и экстрактов часто используют в средствах для умывания, пенках, гелях. Роль пребиотика может выполнять также гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота) и некоторые растительные экстракты», — заявила косметолог.

Шапранова также обратила внимание, что иногда в первые дни использования кремов с пробиотиками у людей, страдающих акне, отмечается небольшой рост воспалений. По ее словам, это логично, поскольку бактерии могут стимулировать рост и воспалительной микрофлоры.

«На третий-четвертый день наступает улучшение. Поэтому в косметологии и медицине для лечения акне всегда используют несколько средств. Здесь необходимы средства с кислотами, например с азелаиновой, а уже к ним в компанию добавляют средство с пре- и пробиотиками для восстановления микрофлоры», — объяснила врач.

После любых агрессивных процедур (химические пилинги, шлифовки и т. п.), которые действуют агрессивно, удаляя верхние слои кожи и микрофлору, Шапранова посоветовала использовать пробиотики, потому что они «заселяют» кожу полезными микроорганизмами. При этом она подчеркнула, что эти средства хорошо работают именно в синергии. По ее словам, если использовать только косметику с пре- и пробиотиками, эффект будет не таким сильным.

«Например, пробиотическую сыворотку можно использовать для восстановления кожи в период реабилитации между пилингами во время курса или во время применения средств с ретинолом как омолаживающим компонентом или для лечения акне. Вечером можно наносить ретинол, а с утра — средства, которые содержат пре- и пробиотики. А гиалуроновая кислота в составе тоже может работать не только как увлажнитель, но и в качестве пребиотика», — отметила она.

Врач заявила, что после зимы кожа нуждается в деликатном восстановлении. Она посоветовала заменить жесткие скрабы и средства с высоким содержанием спирта на мягкие гели, пенки или гидрофильные масла с пребиотиками. Для увлажнения Шапранова рекомендовала использовать кремы и сыворотки с пробиотическими лизатами, гиалуроновой кислотой и церамидами — они помогут восстановить водный баланс. Косметолог посоветовала даже в пасмурную погоду наносить SPF 30, чтобы предотвратить фотоповреждение и стресс микробиома.