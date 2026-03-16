Стилист рассказал о технике обратного мытья головы

Стилист Владимир Дубинин раскрыл россиянам необычную технику мытья головы. Его комментарий публикует Life.ru.

По словам эксперта, в настоящее время популярным стал метод удаления загрязнений Reverse Washing, или «обратное мытье». В том числе его рекомендуют американские люксовые бренды косметики. Данный способ заключается в том, чтобы сначала наносить на волосы кондиционер, а затем шампунь.

Указанный прием помогает людям с несколькими типами прядей, отметил эксперт.

«Тем, кто красит волосы и хочет дольше сохранить цвет без желтизны — например, холодный оттенок — кондиционер помогает удерживать пигмент. Сухие кончики получают дополнительное питание и увлажнение. А для тонких волос, жирных у корней, это способ добиться ухода без утяжеления после масок и кондиционеров», — пояснил собеседник издания.

