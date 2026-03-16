Первый день Московской недели моды: автогонки, королевский Версаль и русское приданое

Москва снова стала центром модной жизни страны. В Центральном выставочном зале «Манеж» стартовала шестая Московская неделя моды – крупнейшее международное событие российской модной индустрии. Первый день открыл программу сразу 12 показами и десятками дизайнеров, задав насыщенный ритм всей предстоящей неделе.

Здесь студенты Британской высшей школы дизайна переосмыслили эстетику автоспорта, испанский бренд Madame & Mister Sibarita вплетал в восточную мистику западную элегантность. Индустриальный показ Braining Group переосмыслил рабочую униформу до уровня авангардного искусства, Masterpeace убедительно доказал: чувствовать себя королевой можно не только в Версале, но и в обычный вторник, а Алена Ахмадуллина превратила старинные платки в архитектурные конструкции.

За новыми коллекциями российских дизайнеров с первых рядов наблюдали звезды и главные герои светской хроники, в числе которых Эвелина Хромченко, Александр Рогов, стилист, телеведущая, основатель Академии визуальных искусств AVA и концепт-стора Selection Лина Дембикова, телеведущая Юлия Барановская, инфлюенсеры Алеша Славко и Вика Чума, актер Александр Горчилин, диджей и модель Карина Истомина и другие.

Первый день Московской недели моды стал манифестом: российская мода задает тренды.

Alena Akhmadullina (Москва)

Показ коллекции Alena Akhmadullina «Приданое» в рамках открытия Московской недели моды.

В основе коллекции «Приданое», насчитывающей 60 образов, лежит русское ДНК. Главным источником вдохновения стали традиции формирования приданого невесты: старинные платки, рушники, а также аутентичные техники, в частности, вышивка крестиком. Для нас важно трепетное отношение к одежде как к вещи, связанной с самым главным днем в жизни. Обращение к архивам — естественный этап работы над коллекцией. Каждый сезон мы так или иначе переосмысляем русский культурный код, и на этот раз он предстает в новом, гипертрофированном прочтении. Ключевые приемы — архитектурное формообразование с отсылками к русскому костюму, платья, целиком сконструированные из платков, обилие декоративных решений.

Материалы и силуэты

В коллекции использованы хлопок, лен, плотный double-face шелк, техника кроше и авторские принты. Силуэты отличаются скульптурностью: спущенная линия талии, архитектурные плечи, накладные бедра, пышные юбки и фигурные вырезы. Образы напоминают статуэтки, где платок становится не просто узором, а основой для кроя.

Структура коллекции

Коллекция разделена на семь блоков, демонстрирующих эволюцию идеи — от повседневности к образу невесты.

Первый блок открывается «ситчиками» — легкими, повседневными тканями с мелким узором и печатью на скубе. Второй блок становится более изысканным: силуэты вытягиваются, утончаются. Третий блок знаменует зарождение темы платка — здесь впервые появляется соответствующий принт. Четвертый блок целиком выполнен в технике кроше из летних тканей. Это прочтение luxury boho, обогащенное элементами из книг по истории русского костюма. Пятый блок развивает тему платка: «нарисованные» платки исследуются здесь как инструмент формообразования. Шестой, вечерний блок решен в строгой, коктейльной и графичной манере. Вечерние фактуры (бархат, тафта, дикий шелк) дополнены ручной вышивкой бисером, мотивы которой отсылают к вышитым рушникам. Характерные детали блока — баски и открытые плечи. Седьмой, финальный блок посвящен непосредственно образу невесты. Он состоит из белых ансамблей, выполненных в техниках вязания и кожи. Архитектурное формообразование здесь доведено до максимума: острые пропорции, обилие объема и универсальные решения, включая фату.

Цитата Алёны Ахмадуллиной:

«Меня вдохновила сама идея приданого — как особого мира вещей, в которых соединяются любовь, ручной труд, забота, красота и представление о самом важном дне в жизни. В этом есть не только материальная, но и очень сильная эмоциональная, культурная и женская память».

Masterpeace (Москва)

Masterpeace вовсе не тонко намекает, что чувствовать себя королевой можно и нужно каждый день. Модный дом представил коллекцию «Roial Punk: Версаль на каждый день», где благородный ренессанс-кор и кокетливая эстетика Марии Антуанетты стали главными героями показа. Креативный директор бренда Евгения Линович посвятила линейку внутреннему театру. Несмотря на королевские подолы и эстетику монарших особ, коллекция получилась довольно практичной: все благодаря юбкам-трансформерам, бельевым шортам, прозрачным корсетам и виральным брюкам-аладдинам и банталонам, которые легко сочетать с повседневными изделиями.

404 Not Found | (Москва)

Образ женщины в современном динамичном мире раскрыл Модный дом 404 Not Found. Бренд представил новую весенне-летнюю коллекцию «Wild roses» («Дикие розы»), где нежность и хрупкость рифмуются со строгостью и силой. Материалы также искусно отражают контраст линейки: так, нежный шелк сочетается с прочной кожей, воздушный шифон с благородным твидом, а полупрозрачная ткань идет в тандеме с плотным хлопком. Коллекция выполнена в спокойных и пастельных оттенках — песочный, нежно-розовый, голубо-серый, белый и черный стали ключевыми гаммами. Дополняла образы моделей обувь бренда O'SHADE — официального обувного партнера Московской недели моды

Биг Бруч / Big Brooch (Екатеринбург)

Олеся Журавлева, креативный директор екатеринбургского бренда Big Brooch (Биг Бруч) представила новую весенне-летнюю коллекцию под названием «ЭХЭ» (в переводе с бурятского — начало, источник). В линейке повествуется о соединении Востока и Запада и их культурном диалоге, рождающем новое видение красоты. Само название коллекции также воплощает идею отражения и единства за счет зеркальных букв «Э». Традиции Бурятии (родины дизайнера) и Урала (первый дом бренда) встречаются в силуэтах в современном прочтении: О-образные рукава, трапециевидные и облегающие силуэты послужили хостом для креатива, а акцентный декор, игривые бусы, фактурные аппликации, блестящие камни и динамичная бахрома дополняли сдержанные изделия. O'SHADE предоставил обувь на показ Big Brooch.

Саша Барбаков / Sasha Barbakov (Москва)

Саша Барбаков, создатель и креативный директор одноименного бренда, на Московской недели моды поделился не просто новой коллекций, а личным воспоминанием. Александр рассказал, как во время прогулки по блошиному рынку он испытал внезапную ностальгию по давнему детству. Именно эту тематику дизайнер раскрывает в линейке и обращается к времени дефицита, которая также помогала людям созидать. Изделия с бахромой и другими динамичными нашивками отсылали к неопрятным деталям, полупрозрачные кружевные юбки и платья – к бельевой эстетике, а клетчатый принт напоминал те самые сумки-баулы, которые также встретились в коллекции в качестве аксессуаров.

Индустриальный показ Braining Group (Москва)

На Московской неделе моды состоялся Индустриальный показ рабочей униформы с участием крупнейших работодателей России – Х5 (генеральный партнер показа), «Северсталь», СИБУР, «Вкусно — и точка», «БТК Групп» х «Балтика»). Проект инициирован креативным агентством Braining Group с целью повышения престижа рабочих профессий среди молодежи. Новую и современную версию униформы разных профессий представили Игорь Андреев, Илья Мигмун и Женя Михайлова, а за стилизацию отвечали одни из самых сильных и талантливых игроков российской моды: креативный дуэт стилистов Миша и Китти.

«Мы сделали показ не про форму, мы говорили о людях и дали возможность каждому “примерить” эту жизнь на себя. Мы объединились не ради кампании, а ради общей цели — повышения престижа рабочих профессий. А это можно сделать только сообща», — Розалина Сейранян, партнер Braining Group, идеолог и генеральный продюсер Индустриального показа.

Madame & Mister Sibarita (Испания)

Коллекция из солнечной Испании также озарила подиумы Московской недели моды. Madame & Mister Sibarita представили весеннюю коллекцию Instinct Naturel, что в переводе на русский означает «Естественный инстинкт». В коллекции мы наблюдали, как сливается в единую рифму восточная мистика с западной элегантностью. Традиционные кимоно, кейпы и платья были украшены крупными пайетками, динамичной бахромой и декоративными узлами, антуражными восточными аксессуарами и ручной вышивкой. Также мы увидели много летящих и асимметричных силуэтов, придающих коллекции воздушности и динамики. В палитру легли исключительно благородные оттенки: теплый песок, слоновая кость, оливковый, янтарный, коралловый и бирюзовый. Вся эта гамма выбрана не просто так: она отражает свет и истинную силу природы. На показе в рамках Московской недели моды образы дополнялись обувью бренда O'SHADE.

Британская высшая школа дизайна Х Universal University (Москва)

В первый день Московской недели моды коллективный показ провела Британская высшая школа дизайна — один из ведущих центров образования в сфере искусства в России, входящий в структуру Universal University, университета креативных индустрий. Студенты представили коллекции, в контексте которых заложено уникальное видение. Лейтмотивом коллекции «В погоне за мечтой / Dream or drive» стала эстетика автогонок. Дерзкий характер читался сквозь кожаные материалы, принты в виде следов шин и отсылки к гоночной экипировке. «Фрикебана» строится вокруг современного направления цветочных композиций — поэтому в коллекции мы увидели богатую цветовую палитру и гороховый принт. Также Британская высшая школа дизайна продемонстрировала и другие коллекции студентов, раскрывая темы связи поколений, фрустрации, жизненных иллюзий, детства и поиска себя. Дополняла образы моделей обувь бренда O'SHADE — официального обувного партнера Московской недели моды.

Fashion Factory School (Москва)

Выпускники Fashion Factory School дебютировали на Московской неделе моды с коллективным показом. Первая коллекция — это альянс виральных тенденций и сложносочиненных образов, которые сможет повторить каждая заядлая модница. Микс ажура из плотных материалов, рифма брюк с платьями, длинными туниками и юбками, акцент на динамичной текстуре и актуальных эстетиках, как гранж, богемный шик ренессанскор и аутдор, послужили безупречным референсом и модным резюме всех самых горячих трендов.

Проект «Неделя высокой моды в спорте» / High Fashion Week in Sports Project (Москва)

Спорт — это не только про дисциплину, тренировки и победы. Мода также может входить в ряд таких важных критериев. Проект «Неделя высокой моды в спорте» представил коллекцию для юных гимнасток и акробаток, где комфорт и практичность гармонично соседствует с безупречным стилем. Максимально удобные гимнастические купальники и костюмы, инкрустированные камнями и расшитые пайетками, стали лейтмотивом линейки. Тянущиеся материалы, идеальная посадка, эффектный декор и сочные оттенки позволят юным спортсменкам чувствовать себя уверенно на соревнованиях и эффектно смотреться на пьедестале.

Solangel (Москва)

Ирена Сопрано — дизайнер Solangel — вдохновилась морозным солнечным утром и перенесла эту атмосферу в новую коллекцию. Показ открывала блогер Мариям Тилляева. Звезда вышла в белоснежном трикотажном костюме, усыпанном жемчужинами, которые напоминали снежинки. Также в линейке фигурировали и другие трикотажные изделия: микрошорты, жилеты с мехом, уютные свитера, анораки, кардиганы и платья. Все они декорированы сияющими элементами, ассоциирующимися с мерцанием снега на солнце. Закрывала показ юная знаменитость — Аврора Киба, которая вышла на подиум в роскошном свадебном платье.

Лала Талышханова / Lala Talyshkhanova

Бренд Лала Талышханова представил новую вечернюю коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную идеями конструктивизма. В создании вещей коллекции сочетаются ручная работа, экологичность и модульность. Важной частью философии бренда является осознанное потребление: часть коллекций выполнена в технике «апсайкл», позволяя подарить вещам вторую жизнь, снижая вред для окружающей среды и создавая уникальные текстуры.

В VK Лектории Московской недели моды прошли первые сессии «Фешен на века: нематериальное наследие в моде. Сохранить и продвинуть идентичность», «Мода как язык эпохи: от социальных изменений к визуальным кодам», «Новая функциональность. От корсета до пижамы — эволюция форм и комфорта в женском гардеробе ХХ века», «Инфраструктура поддержки модного бизнеса». Спикерами стали Юлия Полетаева, руководитель программы «Платформа роста», директор Департамента реализации поддержки предпринимательства РВБ (Wildberries – генеральный партнер Московской недели моды), Шаронова Дарья, заместитель руководителя программы «Сделано в Москве», Евгения Плотникова, медиапродюсер VK Техпросвет и VК Лекторий Техпросвет, Виктория Боос, заведующая отделом исследования креативных индустрий НИУ ВШЭ, Анна Нестерова, основатель бренда «Часы Палех», Анна Обыденова, основательница бренда Yaka, Дарья Костина, советник главного редактора ИД "КоммерсантЪ", Руслан Мигранов, историк моды, старший преподаватель и куратор зарубежных программ МХПИ, преподаватель ВШСДТ, Свирина Екатерина, фешен-продюсер, историк моды, лектор РЭУ им. Плеханова, НИУ ВШЭ, МГУ, Анастасия Аксенова, основательница бренда «Багряница», Евгения Лазарева, создатель и владелец проектов Mamanonstop. Лекции ведущих экспертов модной индустрии из VK Лектория можно посмотреть эксклюзивно в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.

В Центре дизайна Artplay прошел шестой выпуск фестиваля короткометражного кино о моде World Fashion Shorts, который собрал лучшие фильмы предыдущих сезонов. Отдельным событием программы стал публичный разговор с призерами осеннего конкурса World Fashion Shorts о том, как дизайнерам и режиссерам находить друг друга и создавать совместные проекты в жанре модных фильмов.

В рамках Московской недели моды открылась зона ИИ-примерочной от ГигаЧата. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети можно примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители примеряют на себя подиумные образы молодых дизайнеров-участников Московской недели моды. Достаточно встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи чат-бота ГигаЧат по всей России могут загрузить свое фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона. Стратегический партнер Московской недели моды – Сбер.

На Московской неделе моды в течение всего периода проведения работает выездная студия телеканала «Москва 24». Редакция канала ежедневно выходит с прямыми включениями, репортажами и интервью. Гостями студии в первый день стали: олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, певица Наталья Подольская, дизайнер и основательница бренда Masterpeace Евгения Линович и актриса Ольга Сутулова, дизайнер, инфлюенсер, основательница бренда одежды DressbyStesha Стефания Маликова, дизайнер и основатель испанского бренда Madame & Mister Sibarita Патрисия Эмма Фернандес Ортис. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

