Жена Роберта Паттинсона пришла на вечеринку, прикрыв голую грудь перьями

Жена Роберта Паттинсона прикрыла голую грудь перьями на афтепати «Оскара»
Жена актера Роберта Паттинсона английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус в откровенном виде посетила афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Фото появились на сайте Getty Images.
34-летняя знаменитость пришла на вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес в платье из новой коллекции бренда Tamara Ralph. Наряд состоял из прикрывающих голую грудь перьев, атласной макси-юбки и шлейфа.
Паттинсон также составил компанию супруге. Он позировал перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке.
Британская певица и актриса Рита Ора также в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара».