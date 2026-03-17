«Семь дней на истерике». Блогерша показала лицо после популярной процедуры

Блогерша Юллия Кац показала лицо после популярной процедуры со словами «семь дней на истерике». Внешность до и после вмешательства она продемонстрировала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом _paletskaya рассказала, что решила сделать инъекцию коллагеностимулятора для омоложения. Затем она показала лицо после работы косметолога, а именно, многочисленные отеки на коже.

Ролик девушки стал вирусным, набрав 750 тысяч просмотров. Пользователей сети рассмешил внешний вид россиянки, о чем они написали в комментариях под постом.

«Пиво бы с вами так не поступило», «У меня так было после новогодних праздников», «Когда поела скумбрии на ночь», «Когда красивая, а хочется еще больше быть красивой», — иронично высказались они.

Ранее в марте москвичка ради омоложения вколола золото в лицо и оказалась на операционном столе. Отмечалось, что 43-летняя россиянка приобрела ампулы EGF Peptide Gold Ampoule на косметологической выставке.