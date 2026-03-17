Папа Римский жестко высказался о пластике

Папа Римский Лев XIV жестко высказался о пластических операциях и препаратах для похудения. Его официальное обращение опубликовано на сайте Ватикана.

В документе под названием «Размышления о христианской антропологии в свете некоторых будущих сценариев развития человечества» говорится, что пластическая хирургия может привести к культу тела и нереалистичному стремлению к идеальной фигуре.

«Мы не можем игнорировать тенденции, сводящие тело к биологическому материалу, который можно улучшать, преобразовывать и переделывать по желанию, — отмечает Лев XIV. — Создается любопытная ситуация: идеальное тело превозносится, к нему стремятся и его культивируют, в то время как реальное тело не пользуется истинной любовью, являясь источником ограничений, усталости и старения. Эти преобразования влияют на отношение к Тайне происхождения и конечной цели человеческой жизни. Когда люди сводят сотворенную природу к материи, подлежащей преобразованию, они перестают являть славу Творца, а заменяют Его».

