Хирург показал изуродованную косметологом женщину и впечатлил россиян

Пластический хирург Анастасия Борисенко показала изуродованную косметологом женщину, которая обратилась за помощью, и впечатлила россиян. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) врача.

Доктор с никнеймом dr_anastasia.borisenko запечатлела пациентку, внешность которой пострадала в результате неудачного лечения постакне. По словам женщины, ей предложили закачать жир в щеки и лечить воспалительный процесс препаратами, которые провоцировали фиброз ткани.

Кроме того, россиянке делали популярные процедуры, которые разрушали кожу до некроза.

«Три года выброшенной жизни. Я хочу восстановить лицо и забыть все это», — посетовала она.

Борисенко решила помочь пострадавшей.

«Я решила провести по ней объективный консилиум незаинтересованных людей, и мы изучили ее лицо до молекул. Потому что нет права на ошибку, нужно просто помочь», — призналась хирург.

Пользователи сети оценили внешность пациентки до и после пластики.

«Бедная женщина», «Как жир в лице мог бы убрать постакне?», «Какой кошмар...», «Передумала я избавляться от рубцов...», «Дай бог здоровья врачу, которая это исправила», «Врач — герой нашего времени», — написали они.

