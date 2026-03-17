Дженнифер Лопес опубликовала фото в ультракоротком платье

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в ультракоротком платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Лопес позировала перед камерой в бежевом облегающем микроплатье и прозрачных босоножках на каблуках. Певица была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с розовыми блестящими тенями, тушью и бордовой помадой. Знаменитость предстала на студии звукозаписи.

13 марта Дженнифер Лопес дала концерт в Лас-Вегасе. Поп-исполнительница в блестящем боди с брошью в виде красной розы пела перед поклонницами. Во время исполнения песни «On the Floor» певица споткнулась и едва не упала со сцены. Артистка не растерялась и продолжила петь и танцевать со своими танцорами.

В начале марта Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото, где предстала перед камерой в бежевом костюме, состоящем из жакета и широких брюк. Актриса добавила к комплекту туфли на каблуках, очки и коричневую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи. На онлайн-платформе для продажи вещей Wararni изделие можно купить за €69.103 (6 221 930 рублей.— прим. ред.).