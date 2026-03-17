Дизайнер назвал главные тренды красной дорожки «Оскара-2026»

Перья стали главным трендом на красной дорожке премии «Оскар», которая прошла 16 марта в Лос-Анджелесе. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер, член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров.

«Главным материалом вечера стало перо — не как декоративная деталь, а как полноценный конструктивный элемент. Деми Мур пришла в платье, которое точнее называть скульптурой: ярусные перья выстроены как чешуя, плечи оформлены жесткими эполетами, шлейф живет отдельной жизнью. Николь Кидман выбрала ту же тему, но в совершенно иной тональности — пудровый атлас, кристаллы на корсете, перья по подолу, классический голливудский гламур без единой лишней детали», — заявил эксперт.

Скульптурный силуэт, по словам Егорова, стал второй сквозной темой дорожки.

«Кейт Хадсон в нефритово-зеленом Giorgio Armani Privé с остроугольной баской, Эмма Стоун в серебристом Louis Vuitton, Джесси Бакли в Chanel с деликатной отсылкой к платью Грейс Келли 1956 года — каждый из этих образов строился не на объеме, а на точности кроя», — отметил дизайнер.

Егоров обратил внимание на образ модели Кайли Дженнер, которая появилась в алом металлизированном платье Schiaparelli. По его словам, наряд звезды стал самым обсуждаемым образом вечера.

Дизайнер назвал главным модным открытием церемонии актрису Тейану Тейлор.

«На протяжении всего наградного сезона она методично выстраивала собственную историю — откровенный Schiaparelli, обманка Thom Browne, тренч Burberry, и в финале — сшитый на заказ Chanel с почерком, который невозможно перепутать. На фоне образцово элегантных соседей по дорожке она выглядела человеком, у которого есть что сказать. Это качество в моде не компенсируется ни бюджетом, ни именем дома», — заявил эксперт.

Дизайнер также обратил внимание на образ актера Тимоти Шаламе, который явился в белом оверсайз-костюме с серебряными кольцами на каждом пальце.

«Это жест в сторону нестандартной мужественности, которую красная дорожка осваивает медленно, но последовательно. Мужская мода на «Оскаре» традиционно консервативнее женской, однако броши, нестандартные силуэты и эксперименты с цветом костюма в этом сезоне появлялись заметно чаще, чем прежде», — рассказал Егоров.

Говоря о менее удачных образах, дизайнер подчеркнул, что провал в моде редко бывает следствием смелости.