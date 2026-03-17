Жена Бибера снялась в прозрачном платье с неоновым бюстгальтером

Жена певца Джастина Бибера, манекенщица и бизнесвумен Хейли Бибер, вышла на публику в «голом» платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер показала наряды, в которых появилась на вечеринках после церемонии вручения премии «Оскар». Сначала модель пришла на мероприятие издания Vanity Fair в леопардовом платье, а после посетила вечеринку певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z. Манекенщица переоделась в черное прозрачное макси-платье с кружевом и сеткой. Звезда подиумов также надела неоновый розовый бюстгальтер. Бизнесвумен уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.

В феврале Хейли Бибер снялась для новой коллекции бренда DKNY. На одном из кадров модель предстала в черном бюстгальтере, который дополнила жакетом, широкими джинсами и ботинками. Манекенщица повязала на пояс полосатую рубашку и надела очки. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле.

На днях Хейли Бибер выложила фото, где предстала перед камерой в крошечном желто-синем бикини. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Манекенщица позировала, лежа на диване в гостиной.