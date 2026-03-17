Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда рассказала, что решила омолодиться с помощью уколов ботокса, однако результат не оправдал ее ожиданий.

«Что было у меня с ботоксом — сейчас вам расскажу! Девушка мне говорит: "У меня такая суперсистема! Я вам сейчас заколю, все пройдет, не будет никаких морщинок". И колет мне всего два укола», — пояснила певица, указывая на область межбровья.

При этом она подчеркнула, что специалист заверила ее в успешном результате, несмотря на неестественную форму лица, образовавшуюся после процедуры.

«Я ей [врачу] говорю: "А как же у глаз?" Она: "Ой, нет‑нет, все будет отлично". И у меня просто поднимаются брови! Это такой был треш! С тех пор я поменяла косметолога и хожу только к врачу, который знает анатомию лица, потому что мне фулл‑фейс колют даже в шею!» — призналась Семенович.

