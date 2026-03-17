Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя телезвезда поделилась роликом с подготовки к церемонии вручения премии «Оскар». В нем она попросила парикмахера Орландо Пита показать зрителям секрет, из-за которого ее заподозрили в подтяжке лица.

«Итак, барабанная дробь, Орло, покажи им наш секрет», — сказала актриса.

Оказалось, что Пит взял несколько небольших прядей с левой и правой стороны головы знаменитости, заплел их в мини-косички и аккуратно уложил их в объемную прическу.