Откровенный образ Беллы Хадид на вечеринке порадовал фанатов

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде посетила вечеринку, организованную исполнителями Бейонсе и Jay-Z, и порадовала пользователей сети. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость, которая ранее была признана самой красивой женщиной в мире, надела черное винтажное платье Roberto Cavalli из блестящего кружева. Свой образ звезда завершила гладкой прической и солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились нарядом Хадид в комментариях под постом.

«Очень красивая», «Великолепна», «Королева», «Роскошная», «Невозможно оторваться», — написали они.

Ранее в марте Беллу Хадид раскритиковали за стрижку Анны Винтур со словами «состарилась на 20 лет». 29-летняя манекенщица повторила прическу паж-боб бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур.