Ношу с большим удовольствием — Наталья Подольская о российских брендах и планах по созданию бренда одежды

Известная певица и телеведущая Наталья Подольская поразила гостей шестой Московской недели моды кожаным плащом-оверсайз и рассказала о любви к ярким нарядам в рамках интервью выездной студии телеканала «Москва 24».

«Я сегодня собрала свой образ с помощью наших российских брендов, на мне все наше, чем я безумно горжусь и ношу с большим удовольствием. Московская неделя моды – это не только показ, мне очень интересно рассматривать людей вокруг – кто в чем. Я узнаю стилистов, на которых я подписана, и мне всегда очень интересно анализировать одежду людей, которых я вижу вокруг».

Певица пришла вместе с мамой, которая, как выяснилось, в юности была моделью.

Певица поделилась мыслями о создании собственного бренда одежды. По ее словам, это слишком большая ответственность, поэтому такие эксперименты возможны только в коллаборации с профессионалами.

«Я обожаю работать со стилистами, для меня это счастливые моменты, потому что я очень многому у них учусь. Но также я люблю составлять образы самостоятельно. Бывают промахи, они даже у стилистов могут быть, у профессионалов, и я потом горько плачу, когда вижу себя со стороны, но это опыт и он тоже полезный», — поделилась Наталья.

Певица раскрыла отношение к мужской моде, сказав, что ей нравится, когда мужчина выглядит стильно, аккуратно, с иголочки. Наталья призналась, что ее муж (известный певец Владимир Пресняков) тоже любит красивую одежду, но вынужден в основном надевать черный цвет, чтобы не затмевать супругу.

«У него есть много практически одинаковых черных костюмов, других цветов практически нет», — добавила Наталья.

А вот самой Наталье черный цвет не нравится: «Мне в черном цвете очень скучно, я не чувствую в этом цвете радости жизни. Я люблю яркие цвета, черный крайне редко появляется в моем гардеробе».

Говоря о сезоне весна-лето, Наталья призналась, что испытывает особую привязанность к пляжной моде.

А в целом певица убеждена, что можно выглядеть модно и стильно в любом образе: и на каблуках, и в кроссовках.