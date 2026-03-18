Кейт Хадсон посетила «Оскар» в ожерелье за три миллиарда рублей

Стала известна стоимость ожерелья американской актрисы Кейт Хадсон на церемонии вручения премии «Оскар». Материал приводит Page Six.

© Lenta.ru

46-летняя знаменитость посетила мероприятие в зеленом корсетном макси-платье марки Giorgio Armani. Также она дополнила образ указанным украшением итальянского ювелирного бренда Garatti с бриллиантами редкого оттенка общим весом более 41 карата. Его цена составила 35 миллионов долларов (примерно три миллиарда рублей).

Кроме того, для маникюра звезда использовала лак Essie с алмазной пылью.

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири также появился на церемонии вручения премии «Оскар» с роскошным аксессуаром.