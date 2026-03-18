Кейт Хадсон посетила «Оскар» в ожерелье за три миллиарда рублей

Стоимость ожерелья Кейт Хадсон на «Оскаре» составила миллиарды рублей

Стала известна стоимость ожерелья американской актрисы Кейт Хадсон на церемонии вручения премии «Оскар». Материал приводит Page Six.

46-летняя знаменитость посетила мероприятие в зеленом корсетном макси-платье марки Giorgio Armani. Также она дополнила образ указанным украшением итальянского ювелирного бренда Garatti с бриллиантами редкого оттенка общим весом более 41 карата. Его цена составила 35 миллионов долларов (примерно три миллиарда рублей).

Кроме того, для маникюра звезда использовала лак Essie с алмазной пылью.

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири также появился на церемонии вручения премии «Оскар» с роскошным аксессуаром.