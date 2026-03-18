Почему Дженнифер Энистон и Кендалл Дженнер выбирают светотерапию

Рынок домашних косметических технологий развивается стремительно. Удобство и доступность масок, гаджетов и средств для ухода позволяют организовать полноценный салонный уход дома. Особенной популярностью пользуется светотерапия.

Она улучшает микроциркуляцию, активирует естественные восстановительные процессы в коже и тканях. Этот эффект давно заметили и звезды — маски для светотерапии регулярно используют актрисы, модели и другие публичные личности.

Соответствуя тренду на естественность

«Светотерапия отвечает тренду на естественную красоту, когда на место стратегии „заполнить и заморозить“ пришел подход „активировать и обновлять“. В связи с этим эксперты в области косметологии находят ресурсы в собственных биологических возможностях организма — его клетках, сигналах и процессах самовосстановления», — говорит Ксения Гончарова (Плотникова) — косметолог, антиэйдж-терапевт, основательница клиники превентивной косметологии.

Практика регенеративной эстетики объединяет различные инструменты: биостимуляцию, светотерапию и другие методы, которые помогают направить внутренние ресурсы организма на восстановление тканей. Современный anti-age — это уход от мгновенных результатов в формате «здесь и сейчас» к партнерству с собственным телом. Инвестировать в такое будущее разумно уже сегодня — не ради быстрой трансформации, а для достижения продолжительного, качественного омоложения.

Как работает светотерапия

«Суть светотерапии состоит в фотобиомодуляции. Клетки кожи и мышц „поглощают“ свет определенной длины волны — обычно 630-660 нм для красного и 800-850 нм для ближнего инфракрасного, — объясняет Ксения Гончарова (Плотникова). — Красный свет стимулирует выработку коллагена и эластина, выравнивает текстуру кожи и уменьшает мелкие морщины».

Для эффективного омоложения чаще всего используют два основных диапазона излучения, которые прекрасно дополняют друг друга:

Красный свет: 630-670 нм (наиболее распространен диапазон 630-660 нм) — воздействует на поверхностные слои, помогает бороться с мелкими морщинами, улучшает тонус и текстуру кожи, стимулирует выработку коллагена в верхних слоях дермы. Именно этот диапазон чаще всего встречается в масках и панелях для лица.

Ближний инфракрасный свет (NIR): 800-880 нм (наиболее популярны значения 810-850 нм и 880 нм) — проникает значительно глубже, помогает при глубоких морщинах, рубцах постакне, воспалительных процессах, улучшает овал лица за счет воздействия на более глубокие структуры кожи и подкожные ткани.

«Большинство экспертов и исследований сходятся во мнении, что наилучшие результаты достигаются при комбинировании красного и ближнего инфракрасного света (например, 660 нм + 850 нм). Это позволяет воздействовать на все слои кожи комплексно», — говорит наш эксперт.

Многие пользователи отмечают приятные дополнительные эффекты: повышение общего тонуса, улучшение качества сна и прилив бодрости при регулярных сеансах.

Опыт звезд: от Дженнифер Энистон до Кендалл Дженнер

Своим опытом светотерапии открыто делятся многие знаменитости. Недавно Дженнифер Энистон продемонстрировала результаты использования лазерной терапевтической маски — и это сразу привлекло большое внимание к подобным устройствам.

Такие маски повторяют контуры лица и воздействуют световыми лучами на проблемные зоны. При регулярном использовании (обычно 4 недели и более) можно заметить первые видимые изменения: уменьшение мелких морщин, более яркий и ровный цвет лица, снижение темных кругов под глазами. Благодаря усиленной выработке коллагена кожа становится заметно более эластичной и упругой.

Кендалл Дженнер тоже активно использует светотерапию — в рамках сотрудничества с одним из брендов она представила инновационную маску для комплексного ухода за кожей лица. Устройство сочетает красный, инфракрасный и синий свет, что делает его универсальным инструментом: оно помогает бороться с морщинами, дряблостью, тусклостью и неровностями рельефа кожи.

От чего зависит эффективность светотерапии

Разные длины волн по-разному влияют на кожу: красный свет улучшает кровообращение и стимулирует синтез коллагена, инфракрасный оказывает более выраженное противовоспалительное и регенерирующее действие.

Однако решающее значение имеет правильная дозировка. Слишком слабое или слишком короткое воздействие не даст результата, избыточное может оказаться бесполезным или даже нежелательным.

На что обращать внимание:

Плотность мощности устройства (измеряется в мВт/см²). Для домашних процедур эффективной считается плотность энергии от 10 до 30 Дж/см² за один сеанс.

Время процедуры рассчитывается индивидуально под конкретный прибор. Например, при мощности 50 мВт/см² для получения дозы 15 Дж/см² потребуется около 5 минут. Всегда строго следуйте инструкции производителя.

Рекомендуемая частота — 3-5 процедур в неделю. Первые заметные улучшения текстуры, цвета и упругости кожи обычно появляются через 4-8 недель регулярного использования. Эффект накапливается постепенно, поэтому важны системность и терпение.

Сегодня на рынке представлено множество форматов: маски, панели, ручные приборы. В клиниках используют мощные профессиональные панели с точной настройкой параметров, что позволяет получать максимальный результат. Для домашнего использования отлично подходят компактные и доступные устройства.

Важные меры предосторожности

Красный и инфракрасный свет не содержат ультрафиолетового излучения и не вызывают загара. Тем не менее важно соблюдать простые правила: не смотреть прямо на мощные светодиоды, чтобы защитить глаза. Перед началом регулярного курса светотерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом — особенно если вы принимаете препараты, повышающие фоточувствительность, или у вас есть хронические заболевания кожи.

Светотерапия — это не быстрый трюк, а научно обоснованный, последовательный подход к уходу за кожей. Когда звезды выглядят так свежо и естественно, за этим стоит не только генетика, но и осознанный, регулярный уход с использованием современных технологий.