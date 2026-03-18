Стилист рассказал, как правильно сочетать трендовые оттенки весны

Стилист Ишимова предложила носить вещи бежевого цвета с пастельно-розовым
Вещи трендового теплого бежевого оттенка можно сочетать с пастельно-розовым. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.
«Самый нейтральный из трех трендовых цветов весны — теплый бежевый, напоминающий оттенок соломы. Именно в таком отшили свои твидовые костюмы в Chanel, шелковые тренчи и шарфы с бахромой в Ferragamo и расшитые кристаллами боди в Mugler. Соломенный сам по себе довольно базовый, поэтому смело носите его с любыми оттенками — от белого до хаки. Но, пожалуй, самое красивое и актуальное сочетание было на шоу №21 и Chanel — бежевый в тандеме с пастельно-розовым», — заявила стилист.
Ишимова также предложила присмотреться к трендовому оранжевому цвету, который продемонстрировали на показах Saint Laurent (в виде громоздких макси-платьев), Alaia (в виде гибридов юбок и шароваров) и Loewe (в качестве фактурных пальто).
«Как успокоить оранжевый, показали на подиумах Prada (дополнили яркую юбку песочным тренчем) и Loewe (замиксовали пальто с черными брюками-сеткой). Если хочется необычных сочетаний, то можно обратиться к цветовому кругу: напротив оранжевого — фиолетовый и синий. Именно с ними он раскрывается на максимум», — посоветовала редактор моды.
Еще одним трендовым цветом, как утверждает Ишимова, является кобальтовый синий.
«Если хотите строгости и минимализма, то добавляйте стерильный белый или холодный черный. Для образа в ретро стиле возьмите пример с Versace и сочетайте выстиранный бирюзовый и красный. Также можно смиксовать кобальтовый синий с темно-коричневым. И конечно, каждый из оттенков будет потрясающе смотреться в монохромных образах», — заявила эксперт.