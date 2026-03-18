Испанская певица выступила в нижнем белье российского бренда

Популярная испанская певица и автор песен Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, выступила на сцене в нижнем белье российского бренда Daniil Antsiferov. Об этом сообщила модная марка в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, оказалось, что 33-летняя поп-исполнительница выступила на концерте в атласном бюстгальтере розового цвета из ассортимента упомянутого бренда. В описании к снимкам уточняется, что знаменитость выбрала его для своего мирового тура под названием Rosalia Lux.

«Этот бюстгальтер был создан для подчеркивания уверенности женщин, которые его носят», — говорится в публикации.

