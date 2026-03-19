Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую модель тренча

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал трендовую модель тренча. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Этой весной обратите внимание на плащ или тренч в клетку. Он станет отличной альтернативой тренчу бежевому! Сочетайте клетчатый тренч с базой и спокойными оттенками или ищите пресечения по цвету с узором, миксуя с цветными вещами» — высказался Рогов.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.