Стилист назвал самые практичные варианты обручальных колец

При выборе обручального кольца важна не только эстетика, но и практичность: материал, конструкция и тип вставки должны сохранять свой первозданный вид как можно дольше. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина.

«Самый популярный материал для обручальных колец — золото, и это неслучайно. Золотые сплавы достаточно прочные, устойчивые к коррозии и хорошо переносят ежедневную носку. Чаще всего для обручальных колец выбирают золото 585-й пробы. Такой сплав содержит 58,5% чистого золота, а остальные компоненты — медь, никель и другие металлы — повышают его твердость. Благодаря этому кольцо лучше сохраняет форму и меньше подвержено деформациям», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что белое золото считается практичным вариантом.

«Белое золото отличается высокой износостойкостью и хорошо сочетается с камнями. При этом важно помнить, что такие украшения обычно покрываются родием — защитным слоем, который периодически следует обновлять в ювелирной мастерской», — добавила стилист.

По ее мнению, с точки зрения долговечности лучше всего себя показывают классические модели с лаконичным дизайном.

«Гладкие кольца без сложных декоративных элементов меньше подвержены повреждениям и проще в уходе. А вот рельефные поверхности, сложные гравировки и выступающие элементы могут со временем быстрее стираться, а также цепляться за одежду. Отдельное внимание стоит уделить ширине и толщине изделия. Слишком тонкие кольца легче деформируются, а слишком широкие могут ограничивать подвижность пальца. Поэтому для ежедневной носки лучше выбирать модели средней ширины с достаточной толщиной металла», — отметил эксперт.

Фомина заявила, что, если речь идет об обручальном кольце с камнем, ключевую роль играет твердость минерала.

«Наиболее практичным и одновременно статусным вариантом являются бриллианты — это самый крепкий природный материал по шкале Мооса, поэтому он лучше других камней переносит ежедневную носку. При этом такая опция может быть доступной по стоимости — обратите внимание на выращенные бриллианты. С точки зрения физических и химических свойств они идентичны природным: имеют ту же кристаллическую структуру углерода, такую же твердость и блеск. Кроме того, лабораторные камни проходят сертификацию по тем же международным стандартам оценки, что и природные бриллианты», — высказался он.

Стилист рассказала, что для обручальных колец стоит рассматривать небольшие камни в надежной закрепке.