«Ангел» Victoria's Secret снялась в отеле в «голом» мини-платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, прокатилась на тележке по отелю. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя модель позировала в голубом «голом» мини-платье со стразами и разрезами на груди и животе. Образ дополнила меховая накидка и клатч. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж со стрелками. В кадре Амбросио катали на тележке по отелю.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.