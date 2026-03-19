Модель Эшли Грэм в легинсах и топе потренировалась в зале

Plus-size модель Эшли Грэм потренировалась в зале. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм позировала в черных легинсах и топе. Волосы модель собрала в низкий пучок и отказалась от макияжа. В кадре она показала упражнения на спину и ягодицы и выполнила подход со своим тренером.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?», — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее Эшли Грэм в мини-юбке с разрезом встал за барную стойку.