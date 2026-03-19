Модель раскрыла секрет наряда для афтепати «Оскара»

Британская модель Адвоа Абоах на откровенном фото раскрыла секрет наряда для афтепати церемонии вручения «Оскара». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес в черном приталенном макси-платье бренда Maison Margiela. При этом она поделилась фото топлес, показав, что под данным предметом гардероба находился корсет телесного оттенка, который чрезмерно сдавливал ее тело. Знаменитость отметила, что ей было трудно дышать.

«Задыхаюсь», — указала она в подписи.

Ранее в марте американская актриса Гвинет Пэлтроу оправдалась за отсутствие трусов на «Оскаре».