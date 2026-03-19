Cartier зарегистрировал три товарных знака в России

Владеющая Cartier компания зарегистрировала в России три товарных знака. Об этом сообщает Роспатент.

Швейцарский холдинг по производству предметов роскоши Richemont International зарегистрировал в стране бренды ювелирных украшений Panthere de Cartier, Santos de Cartier и Pasha de Cartier.

О закрытии магазинов Cartier в России стало известно в марте 2022 года. О приостановке работы в стране объявила и группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.