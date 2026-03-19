Принцесса Кейт Миддлтон в туфлях как у Кэрри Брэдшоу пришла на банкет

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла на публику в любимых туфлях героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Об этом сообщает издание Page Six.

18 марта в Виндзорском замке прошел государственный банкет, организованный в честь визита президента Нигерии Болы Тинубу и его жены Олуреми Тинубу в Великобританию. На мероприятии появились король Карл III и королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям и другие члены королевской семьи. Принцесса Уэльская предпочла изумрудное платье-макси Andrew Gn, которое дополнила тиарой «Узелки любви», серьгами и блестящим клатчем. Образ Кейт Миддлтон завершила туфлями с декором Manolo Blahnik, которые любила носить Кэрри Брэдшоу.

До этого принцесса Уэльская посетила парад Ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика в Олдершоте. Кейт Миддлтон выбрала для торжественного мероприятия изумрудное пальто Alexander McQueen с кожаным поясом, черное платье, сапоги на каблуках, шляпку-таблетку и шурф. Принцесса Уэльская также надела серьги Asprey London с изумрудами и бриллиантами. Жене принца Уильяма уложили волосы под головной убор и сделали макияж. Она на мероприятии вручила традиционные веточки клевера офицерам.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поработали в кофейне в Лондоне.