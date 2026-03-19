Певица Майли Сайрус выложила фото в прозрачном платье из драгоценностей

Певица и актриса Майли Сайрус продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Майли Сайрус стала героиней нового выпуска журнала Variety. На обложке певица предстала в прозрачном платье, которое было украшено драгоценностями. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу черные брюки и браслет. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.

В январе Майли Сайрус опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном макси-платье на одно плечо с разрезом до бедра. Певица добавила к образу туфли на каблуках, каффы и сумку Saint Laurent. Поп-исполнительница позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с черной подводкой и блеском для губ.

До этого Майли Сайрус появилась на красной дорожке Международной кинопремии в Палм-Спрингс. Сначала певица позировала с солнцезащитными очками в руках, а позже решила надеть их. В этот момент один из фотографов стал кричать, чтобы поп-исполнительница не делала этого. Мужчину также поддержали коллеги. Однако артистке не понравилась просьба, поэтому она отчитала фотографа на публике.