Блогерша испортила одежду сумкой за миллион рублей

Российская блогерша Вероника Сирик показала последствия примерки сумки люксового бренда Chanel. Ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 216 тысяч подписчиков и 10 миллионов лайков.

Инфлюэнсер поделилась видео из бутика, в котором она примерила черную сумку указанной марки. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что изделие испортило ее одежду — окрасило рубашку в черный цвет.

«Что может случиться после примерки сумки за миллион рублей?» — подписала она пост.

Публикация Сирик стала вирусной и набрала 27 тысяч просмотров на платформе.

В мае сумка Goyard за 160 тысяч рублей разгневала покупателей одной деталью. Блогерша Джанет Лин из Нью-Йорка поделилась неприятным опытом ношения изделия в TikTok, набрав более двух миллионов просмотров на платформе. По словам девушки, сумка окрасила ее белую футболку, оставив синие разводы на ткани.