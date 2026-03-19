Четвертый день Московской недели моды: киберпанк, морская эстетика и ретро-футуризм

В сердце столицы, в Центральном выставочном зале «Манеж» продолжается Московская неделя моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды), которая продлится до 19 марта.

Четвертый день объединил дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, а также из Турции.

На подиумах русский культурный код переплетался с киберпанком, морская эстетика — с вечерней элегантностью, а ретро-футуризм — с современным минимализмом. В это же время в VK Лектории обсуждали, кто сегодня формирует тренды и как мода становится инструментом исследования общества, а в ИИ-примерочной продолжали примерять дизайнерские образы, которые еще не вышли в производство.

В выездной студии телеканала «Москва 24» продолжают проходить интервью, гостями которых в четвертый день Московской недели моды стали Эмре Эрдемоглу, дизайнер и основатель турецкого бренда Emre Erdemoğlu, Дарья Киприянова, дизайнер и основатель бренда Darya Kipriyanova, а также Олег Левицкий, дизайнер и основатель бренда Oleg Levitskiy. В первых рядах на показах дизайнеров-участников Московской недели моды — главные герои светской хроники, среди которых эксперт моды и ведущий шоу «Модный подкаст» Алексей Сухарев, телеведущий, стилист, блогер, продюсер Александр Рогов, актриса Наталья Рудова и многие другие. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Ruban (Москва)

В пространстве Noôdome на 7 этаже в Романовом переулке состоялся показ бренда RUBAN в рамках Московской недели моды, который представил коллекцию сезона осень-зима 2026-2027. Тонкая органза сочетается с грубой потертой кожей. Появились новые цвета и оттенки, которые бренд не использовал раньше: куртка из бронзовой кожи или юбка, покрытая золотыми перьями. На фоне очень легких летящих тканей появляется мех норки — незаменимая часть гардероба девушки зимой. Тонкий трикотаж как вторая кожа живёт в сочетании с дубленкой и меховыми манишками. Много эффекта перевернутых вещей: как будто платье надели как юбку и бретели оказались внизу. Линейка аксессуаров в этот раз намного шире: клатчи с бахромой и замши, большие сумки, шопперы и клатчи из грубой кожи. В стилизации показа были использованы полоски из тонкой сетки, под которыми небрежно уложены пряди волос. Показ Ruban посетили медийные персоны и представители российской модной индустрии. Партнером показа являются «Московские сезоны».

House of Leo (Санкт-Петербург)

Бренд из Санкт-Петербурга House of Leo представил новую коллекцию, соединяющую классику и современные эксперименты в мужском образе. Костюмы из мериносовой шерсти и рубашки с галстуками соседствуют с пиджаками, расшитыми пайетками и золотой ниткой. Линейка одежды показывает, как мужчина может жить роскошно и получать удовольствие от каждого тактильного и визуального момента.

Za_Za (Санкт-Петербург)

Завершал четвертый день Московской недели моды показ бренда Za_Za из Санкт-Петербурга. Марка представила коллекцию «Настоящее», в которой была исследована природа времени: плавные линии гармонируют с четкой геометрией, символизируя слияние прошлого, настоящего и будущего. Цветовая палитра варьировалась от рассветно-розовых до насыщенно-черных тонов, а фактуры создали эффект застывшего движения. Завершала образы обувь от официального обувного партнера Московской недели моды O'SHADE.

Brand Brama (Комсомольск-на-Амуре)

Модный дом Brand Brama представил новую коллекцию под названием «Киберслав». Это смелый эксперимент, рассказывающий о культурном коде и цифровой эстетике. В линейке представлены изделия, переосмысленные через призму киберпанка: традиционные орнаменты сочетались с неоновыми оттенками, народные силуэты приобрели футуристичную геометрию, а славянская символика отражалась в цифровых паттернах.

SOL Selivanova Olga (Москва)

В центре коллекции столичного бренда SOL Selivanova Olga под названием Inside Out — наружные швы и кружево: оно струится в юбках, облегает фигуру в корсетах и играет роль аксессуаров. За нежностью материала просыпается анималистика: клетка сменяется горохом, а сдержанную цветовую гамму — бежевый, серый и черный — разбавляет ярко-красный. Образы гармонично дополнялись обувью от официального обувного партнера Московской недели моды — бренда O'SHADE.

Oleg Levitskiy (Краснодар)

Краснодарский бренд Oleg Levitskiy представил новую коллекцию на Московской неделе моды. Плюшевые жилеты и объемные пальто, призрачная легкость из струящихся пеньюаров и летящих полупрозрачных платьев стали главными изделиями в коллекции. Мужская линейка предлагает мягкие брюки и жакеты, сохраняющие комфорт сна, но адаптированные под улицу. К основной цветовой гамме относятся пастельные оттенки голубого, бежевого и молочного.

Emre Erdemoğlu (Турция)

Турецкий бренд Emre Erdemoğlu, основанный в Стамбуле, уже не первый сезон знакомит зрителей с новыми образами в рамках Московской недели моды. Визитной карточкой коллекции стали строгие силуэты и брутальные изделия из кожи с акцентными элементами. В этот раз бренд предположил, какая верхняя одежда будет в тренде: тренчи с заниженной линией пояса, гусарские жакеты, тисненные под крокодила дерзкие косухи и байкерские куртки с металлизированными заклепками. Также турецкий модный дом включил в свою коллекцию не менее популярные изделия в стиле джапанди. На показе в рамках Московской недели моды образы дополнялись обувью бренда O'SHADE.

Darya Kipriyanova (Красноярск)

Красноярский бренд Darya Kipriyanova представил коллекцию под громким «Я вижу тебя». В новом сезоне дизайнер отказывается от белого цвета и делает ставку на контраст фактур и внутреннюю трансформацию. Главные цвета коллекции — черный и красный. Ключевым акцентом коллекции стали приталенные силуэты. Образы гармонично дополнялись обувью от официального обувного партнера Московской недели моды — бренда O'SHADE.

Национальный институт дизайна (Москва)

Студенты Национального института Дизайна также представили свои работы в рамках Московской недели моды под руководством ведущих преподавателей кафедры дизайна костюма. На подиуме зрители увидели семь разных коллекций, где каждая повествует свою уникальную историю и охватывает широкий спектр тем: от кукольных образов до средневековья в духе модернистского касл-кора. Среди представленных линеек — «Безмолвие», «Алхимия», «Хрупкость памяти», «На вырост», «Сюзане», «Билет в прошлое» и «Биотрансформация». Каждая отличается сложными и уникальными силуэтами, символизмом, а также цветовыми и декоративными экспериментами.

Ателье Дуо / Atelier Duo (Москва)

Atelier Duo представили коллекцию, в которой природа океанского побережья и культура прибрежных городов становятся языком силуэтов. Контрасты стихий и оттенки приморской флоры складываются в оду морской эстетике. Линейка посвящена женщине, для которой одежда — продолжение внутренней силы, а главные цвета палитры — королевский синий и белый. Дизайнеры переосмыслили классику денима и двубортные офицерские жакеты, дополнив их струящимся шелком, жаккардом и кружевом, рисунок которого напоминает морскую пену.

Tatiana Kotova (Челябинск)

В новой весенней коллекции бренд Tatiana Kotova представил образы, вдохновленные древнегреческим богом западного ветра Зефиром. Палитра состояла из оттенков неба — от утренней дымки до розового заката. Принты, пелерины и ленты отсылали к ретро-футуризму, во времена первых покорителей неба на воздушных шарах. Дополняла образы обувь от официального обувного партнера Московской недели моды O'SHADE.

Кафедра дизайна и ДПИ МГИК (Москва)

Четвертый день Московской недели моды начался с показа кафедры дизайна и ДПИ МГИК. Студенты представили коллекцию, вдохновленную русскими народными промыслам и культурным наследием — совместная линейка получила название «В поисках русского». Показ был разделен на 8 блоков: среди них коллекции «Филимоново.Style», в основу которой легла традиционная Филимоновская глиняная игрушка, «Жили-были кони красные», посвященной Мезенской росписи, «Архитектура: Московская линия» об эстетике зданий русского модерна и московского конструктивизма. Также на подиуме мы увидели изделия из линейки «Альбом моей бабушки», «Русская душа», «Хтонь», «Забава», «Иван Купала». Образы студентов дополнялись обувью от бренда O'SHADE, официального обувного партнера Московской недели моды.

Саринé Саакян / Sariné Saakian (Москва)

Саринé Саакян через призму моды затронули философскую тему контрастов как исследование разных сторон. Новая коллекция под названием «Контрасты» состояла из кружевных вставок, которые сочетались с плотными материалами, а также летящих перьев, которые соседствовали с пайетками.

Maison Suzanna Bars (Москва)

В кутюрной коллекции Maison Suzanna ключевым материалом стал тяжелый бархат, который дополнялся прозрачным шелком, воздушными драпировками и структурированным кроем, кружевом и многослойной вышивкой. Силуэты платьев варьировались от приталенных до романтичных вариантов с рукавами «Джульетта». Цветовая гамма построена на противопоставлении жемчужно-белого и красного.

В VK Лектории Московской недели моды прошли сессии «Современный fashion-стилист: между творчеством и сервисом», «Утилитарный шик: как стиль рабочей униформы стал трендом», «От продукта к статусу: кто сегодня определяет премиальность в российской моде», «Кто формирует тренды сегодня: бренд, стилист или инфлюэнсер?», «Почему вещь становится модной: одежда как метод исследования общества». Спикерами стали Алексей Сухарев, ведущий шоу «Модный подкаст», блогер, стилист и телеведущий Александр Рогов, телеведущий, стилист, блогер, продюсер, Валерия Солянкина, арт-директор съемок Ekonika, ex-стилист каталога 12Storeez, Ирма Оганова, фэшн-блогер, стилист и эксперт в области моды, Дмитрий Рафальский, основатель Braining Group, Ксения Марданова, директор по работе с учебными заведениями Х5, Екатерина Пузанкова, руководитель направления по развитию бренда работодателя компании «Северсталь», Розалина Сейранян, идеолог и генеральный продюсер Индустриального показа Braining Group, Юлия Максимович, маркетолог в сфере премиум, основатель проекта «Заблудшие», Максим Арцинович, эксперт по инвестициям в цветные драгоценные камни, бизнесмен, коллекционер и меценат, Офелия Спицына, генеральный директор EDEM Couture, Роман Левшин, креативный продюсер АНО «Национальные приоритеты», Дарья Костина, советник главного редактора ИД «КоммерсантЪ», Алеша Славко, блогер , ex контент директор интернет магазина tsum.ru и руководитель соц сетей ЦУМ и ДЛТ, Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка», контент-директор журнала «Огород», Катя Кири, основательница бренда Kiri, звездный стилист, Лина Дембикова, стилист, предприниматель, основатель Академии Визуальных Искусств, Дарья Решке, издатель журнала «Москвичка», главный редактор журнала «Огород», Виктория Чума, историк и теоретик искусств и моды. Лекции ведущих экспертов модной индустрии из VK Лектория, а также показы российских и зарубежных дизайнеров можно посмотреть эксклюзивно в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.

В рамках Московской недели моды продолжает работать зона ИИ-примерочной от ГигаЧата. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети можно примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители примеряют на себя подиумные образы молодых дизайнеров-участников Московской недели моды. Достаточно встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи чат-бота ГигаЧат по всей России могут загрузить свое фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона. Стратегическим партнером Московской недели моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды) выступил Сбер.

