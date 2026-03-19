Эксперты Московской недели моды о том, какие профессии будут востребованы в индустрии в 2026 году

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит финальный день шестой Московской недели моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды). Это главная платформа для нетворкинга, обмена опытом и профессионального роста всех, кто формирует будущее модной индустрии в России.

В преддверии мероприятия эксперты рынка рассказали, какие профессии и компетенции станут наиболее востребованными в 2026 году и какие процессы переопределяют ландшафт отрасли.

Роман Губанов, директор бизнес-направления Авито Работы, подтверждает тренд цифрами: по итогам 2025 года количество вакансий в сфере производства тканей, одежды и обуви выросло на 67%.

«Это связано с масштабированием локальных производственных мощностей, развитием отечественных брендов и ускорением промышленных циклов, что требует расширения команд и привлечения новых специалистов. Наиболее востребованными в легкой промышленности остаются прикладные профессии, напрямую задействованные в производственном цикле и оформлении визуала итогового продукта. Спрос на швей вырос на 51%. Существенную динамику также показали дизайнеры и сапожники, что отражает повышенный спрос на специалистов, сочетающих прикладные навыки с индивидуальной экспертизой и способных работать с более сложными и нишевыми задачами», - комментирует эксперт.

Президент Русской ассоциации участников фешн-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич обращает внимание на смену управленческой парадигмы. По ее словам, все более значимую роль играют менеджеры по продукту и категорийные менеджеры, владеющие инструментами аналитики и понимающие экономику продукта:

«Сейчас выигрывают те, кто сочетает понимание продукта с пониманием экономики. Высоко ценится умение работать с данными, разбираться в онлайн-продажах, считать цену и маржу, понимать производство и свойства материалов».

Эту динамику подтверждает дизайнер и создательница бренда Alena Akhmadullina Алена Ахмадуллина. В фокусе ее внимания специалисты, способные выстраивать долгосрочные отношения с клиентом:

«Критически важным остается CRM-маркетинг и аналитика данных, которые напрямую влияют на рост продаж. Особенно востребованы профессионалы, умеющие превращать дизайн в коммерчески успешный продукт и управлять всем клиентским путем – от формирования ассортимента до персонализированных коммуникаций».

По мере усиления влияния искусственного интеллекта в модной индустрии возрастает интерес к его прогнозам и оценке происходящих изменений. Своим видением делится ГигаЧат, проанализировавший трансформацию рынка труда:

«Модная индустрия меняется под влиянием глобализации, цифрового прогресса и новых потребительских привычек. В ближайшие годы на рынок труда наибольшее влияние окажет развитие цифровых платформ и электронной торговли, увеличение значимости аналитики данных и управления клиентскими отношениями, а также внедрение искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. Эти изменения формируют запрос на специалистов, которые умеют соединять креативность с технологическими компетенциями».

При этом, как отмечает Роман Губанов, ИИ становится не просто трендом, а повседневным рабочим инструментом:

«Базовое владение инструментами на основе искусственного интеллекта становится универсальным рабочим навыком для специалистов легкой промышленности. ИИ применяется для ускорения разработки дизайнов, работы с визуальными материалами, анализа спроса и оптимизации рутинных задач».

Московская неделя моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды) объединяет на своей площадке не только дизайнеров и байеров, но и всех, кто формирует кадровый и технологический каркас индустрии. В программе: образовательные лектории, дискуссии с лидерами рынка и нетворкинг-сессии, где начинающие специалисты смогут найти наставников, а опытные профессионалы обменяться экспертизой.

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.