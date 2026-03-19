Голливудская актриса Зендая появилась на публике в платье невесты. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Зендая посетила премьеру фильма «Вот это драма!», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 17 марта в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для выхода на публику белое свадебное платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood. Журналисты отметили, что в этом же наряде артистка была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году, когда ей было 18 лет.

Образ знаменитости завершили длинные серьги и туфли на каблуках в тон. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

10 марта Зендая продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Она показала новое украшение на шоу бренда Louis Vuitton, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках. Образ знаменитости дополнили кожаный пояс, браслеты, кольца и серьги. Актрисе сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

2 марта бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж за возлюбленного, артиста Тома Холланда.

