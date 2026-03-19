Чем запомнился пятый день Московской недели моды:

В Центральном выставочном зале «Манеж» продолжается главное индустриальное событие страны — Московская неделя моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды), — которая продлится до 19 марта. Пятый день объединил дизайнеров из Москвы, Иваново, Казани, Калининграда и Новосибирска.

На подиумах пятого дня архивные принты встречались с футуристичными силуэтами, песчаные дюны — с архитектурной строгостью, а эстетика 80-х — с современной многослойностью. Здесь народные мотивы переосмыслялись через призму актуального дизайна, классика трансформировалась в эксперимент, а контраст фактур становился главным художественным приемом. В это же время в VK Лектории обсуждали будущее индустрии и новые правила модного рынка, а в ИИ-примерочной от ГигаЧата технологии позволяли примерить подиумные образы еще до их выхода в производство — демонстрируя, как цифровые решения становятся неотъемлемой частью моды сегодня.

В выездной студии телеканала «Москва 24» продолжают проходить интервью. В первых рядах за новыми коллекциями российских дизайнеров наблюдали герои светских хроник и звезды, среди которых актриса Вера Вольт и многие другие. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Пятый день Московской недели моды открыл показ выпускников Академии брендинга и дизайна Metrics. Дизайнеры представили коллекцию из пятидесяти образов, построенную на контрасте эпох и материалов. В линейке нашлось место как строгим современным костюмам, так и классическим платьям в пол. Главными художественными приемами стали асимметрия и многослойность. Коллекция обыгрывает противостояние фактур: латекс сменяется невесомым шифоном. Цветовая гамма простирается от базового черного, белого и серого до акцентных оттенков красного, фиолетового и небесно-голубого.

Студенты Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина представили коллекцию, посвященную бескрайним просторам России. В линейке объединились нежные футуристичные образы с дерзкими и сексуальными решениями. Главным акцентом коллекции стала клетка, которая обыгрывается в пальто, юбках и аксессуарах. Через подбор тканей, фактур и деталей авторы исследуют связь с природой, традициями и ценностями родины, обращаясь к образам лесов, гор, степей и океана. Экспериментальные формы, вдохновленные русским народным костюмом, доказывают его вневременную актуальность, гармонично соединяя традиции и современность. Образы студентов дополнялись обувью от бренда O'SHADE, официального обувного партнера Московской недели моды.

Бренд Miditi представил на Московской неделе моды коллекцию, посвященную Калининградской области. В линейку вошли 23 изделия в благородной песочной гамме — от белого до бежевого оттенка. Элегантные образы дополнили шляпы-таблетки в тандеме с фатином, создающим эффект фаты, которые стали изящным акцентом показа. Силуэты коллекции перекликаются с образами песчаных дюн. Плавные линии и мягкие формы создают ощущение естественной изменчивости, а многослойные фактуры подчеркивают движение.

Столичный бренд Zotēme презентовал коллекцию, построенную на контрасте цвета и глубоких культурных отсылках. В линейке, вдохновленной творчеством Кузьмы Петрова-Водкина, яркими акцентами стали корсеты, костюмы, юбки и платья с летящим подолом. Центральным элементом стал образ женщины в искусстве художника. Этот образ в виде принта сияет на одном из платьев линейки. Особое внимание в коллекции уделено принтам, созданным непосредственно на основе живописных произведений Петрова-Водкина.

В новой коллекции казанского бренда Shakirova Brand дизайнер объединила обилие фактур и оттенков — розового, красного и голубого. Лаконичные образы дополняются выразительными аксессуарами и вышивкой, а флористические мотивы создают весеннее настроение. Материалы коллекции подобраны с особым вниманием к их характеру: летняя тафта держит форму, но сохраняет воздушность; благородный жаккард дарит ощущение торжественности; хлопок и деним становятся надежной базой для экспериментов. А лямки, завязки и узлы позволяют менять смысл вещи в зависимости от настроения и способа носки.

Иван Кутузов, основатель одноименного бренда, представил коллекцию, посвященную наследию Музея ивановского ситца. Дизайнер переосмыслил советские фабричные рисунки конца 1920-30-х годов, соединив их с эстетикой рабочей униформы. В результате современное представление о мужском образе получило неожиданную интерпретацию. В линейке представлены плотные и прозрачные водолазки с динамичными принтами, а также белые хлопковые рубашки с яркими узорами. Вдохновение художников-авангардистов органично дополнило эту историю, придав ей актуальное видение. Коллекцию сопровождала обувь бренда O'SHADE, официального обувного партнера Московской недели моды.

Бренд Li Lab представил коллекцию, вдохновленную 1980-ми годами. В линейку вошли изделия с архитектурными линиями, сочные гаммы, экспериментальные силуэты, королевские подолы и анималистичные принты. Яркие оттенки — фуксия, яблочный, лимонный, апельсиновый — гармонировали со спокойными цветами.

Коллекцию «с мужского плеча» представил бренд Soroka On Course, рассказав историю о девушке, которая открыла гардероб отца-денди и примерила его образы. Сам показ получился иммерсивным — зрители наблюдали, как модели присаживались в винтажные кресла, а после вставали и эффектно дефилировали. «Дочь Денди» — именно так называется линейка — отдает предпочтение расслабленным костюмам, блузам, грубым тренчам с графичными линиями, а также брутальным смокингам. Также в коллекции появились струящиеся платья, «футляры», юбки с королевскими подолами, которые визуально смягчали образы. Дополняла колелкцию обувь бренда O'SHADE — официального обувного партнера Московской недели моды.

Дизайнер бренда Kanzler Екатерина Бессмертных вдохновилась ритмом современной городской жизни и естественной палитрой природы. В новую коллекцию, представленную на Московской недели моды, вошли удобные и повседневные изделия. В меру расслабленные силуэты, благородные природные оттенки, легкая асимметрия и многослойность позволяют выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Весенне-летняя коллекция Galina Podzolko вдохновлена образом свободолюбивой героини и состоит из культовых силуэтов и деталей 90-х. Главными героями новой линейки стали головной убор в виде бумажных корабликов и ткань с рваными газетами. Акцентными деталями выступили принты в виде ромашек, мишек, вишни, а бомберы и плащи благородных оттенков подчеркивали строгость и стержень героини.

Московский модный дом Julia Dalakian представил осенне-зимнюю коллекцию под названием «Драма Шик». Микс гротеска, глубоких оттенков, акцентных элементов, дерзких фрагментов и изящных линий создают контраст между разными настроениями. Приглушенные природные гаммы: графитовый, глиняный, серо-голубой, болотный, — сочетаются с мятными, пыльно-розовыми и бежевыми палитрами. Отдельное внимание привлекли авторские акценты в виде уникальных аппликаций и необычного оформления швов. В коллекции присутствуют некоторые образы из предстоящей премьеры спектакля Приморского Драматического Театра им. М. Горького «Великий Гэтсби. Прощание». Юлия Далакян, основательница одноименного бренда, выступает в спектакле художником по костюмам.

Совместный показ бренда Кроу фокс и дизайнера шляп Ольги Пантелеевой прошел в рамках Московской недели моды. Новая коллекция под названием «Мастер и Маргарита» — это взгляд на культовый роман Михаила Булгакова сквозь призму современности. В основе коллекции — уникальные винтажные ткани с блошиных рынков и подлинные лекала начала XX века. Историческую достоверность деталей подчеркивает ручная вышивка: символом любви Мастера и Маргариты стала мимоза, тонкие ветви которой украшают платья, костюмы и верхнюю одежду. Изысканная цветовая гамма (глубокий синий, изумрудный и серый) передает напряженную атмосферу романа, сохраняя при этом визуальную легкость. Завершают образы шляпки Ольги Пантелеевой, украшения бренда «Всему свет» и вышивка от «Швец».

Новая коллекция бренда Kiri, представленная на Московской неделе моды — динамичная, смелая и авантюрная. Флористические мотивы в принтах отсылали к коттедж-кору, трендовый горох и хищный леопард передавали разные настроения и состояния. Коллекция строилась на контрасте силуэтов: ультракороткие шорты сменялись струящимися платьями в пол, а лаконичные образы в стиле 60-х годов — с пышными нарядами, отсылающими к эпохе Марии Антуанетты. Дополняла образы обувь от официального обувного партнера Московской недели моды O'SHADE.

В этом сезоне Московской недели моды бренд Yana Besfamilnaya представил новую коллекцию. Топы, юбки, корсеты, боди и аксессуары напоминали свежескошенную траву благодаря сочно-зеленому оттенку и фактурным нитям, а сочетание боди с расслабленным халатом отсылали к пляжной эстетике. Палитра сменялась от насыщенных гамм до нежных пастельных цветов: пепельная, пудрово-розовая, коралловая, молочная, небесно-голубая палитры стали ключевыми в летней линейке.

В VK Лектории Московской недели моды прошли сессии «Турбулентность времени и мода будущего», «Как формируется модный канон и кто его переписывает сегодня», «5 самых громких споров в мире моды: что говорят юристы?», «Будущее профессии байера: кто он через 5 лет?», «Социология моды: почему мы носим то, что носим?», «Кто несет ответственность за визуальные образы в медиа?». Спикерами стали Константин Лукин, доцент, кандидат технических наук, эксперт и предприниматель в сферах цифровизации и моды, Илектра Канестри, эксперт в области моды и дизайна, куратор и преподаватель БВШД и МШК, постоянный лектор ММОМА, Анна Ющенко, юрист международной юридической фирмы White Square, патентный поверенный России по товарным знакам № 2877, магистр интеллектуальных прав МГЮА им. О.Кутафина, Анета Мочалова, cool Concept Store, байер, Наталия Колесник, байер, руководитель категории "Аксессуары", Яндекс, Анна Рыффа, основатель и CEO платформы ÉTAGE7 и оптового шоурума ANRI, Анна Юферева, менеджер по продукту Poison Drop, Диана Вахрушева, байер, стилист, основатель проекта NobleSnob, Мария Родионова, кандидат социологических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь, Юлия Трофимова, магистрантка программы «Современные медиаисследования и аналитика» НИУ ВШЭ, ex-стилист, редактор, исследовательница моды, Рената Дорофеева, преподаватель профилей «Брендинг в индустрии моды» и «Арт-дирекшн в моде» НИУ ВШЭ, эксперт в международном управлении брендами моды и люкса, Наталья Янчева, фэшн-журналист, автор ТГ-канала Make your style, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канал Superficial space cadet, Марк Смирнов, директор отдела моды Forbes Life/Woman, Ангелина Куштина, шеф-редактор Grazia. Лекции ведущих экспертов модной индустрии из VK Лектория, а также показы российских и зарубежных дизайнеров можно посмотреть эксклюзивно в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.

В рамках Московской недели моды продолжает работать зона ИИ-примерочной от ГигаЧата. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети можно примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители примеряют на себя подиумные образы молодых дизайнеров-участников Московской недели моды. Достаточно встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи чат-бота ГигаЧат по всей России могут загрузить свое фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона. Стратегическим партнером Московской недели моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды) выступил Сбер.

