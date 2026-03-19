Лисовец назвал пять вещей в гардеробе, выдающих отсутствие вкуса

Российский стилист Владислав Лисовец назвал пять вещей в гардеробе, которые выдают отсутствие вкуса. Комментарий приводит Life.ru.

«Самый главный антитренд на весну 2026 года как для мужчин, так и для женщин — это кроссовки, особенно высокие кроссовки у мужчин. Это очень устаревший тренд», — заявил специалист.

Кроме того, модный эксперт внес в список объемный оверсайз и верхнюю одежду с покатыми, обвисшими плечами. В то же время он призвал отказаться от капюшона, накинутого поверх тренча или плаща.

Вместе с тем Лисовец заявил, что образ, состоящий из джинсов, белых кед и бейсболки, стал массовым и неинтересным. Помимо этого, некоторые детали имиджа — высокий хвост, спущенные на кончик носа очки и сумка, которую носят перед собой, — придают образу провинциальности.

Ранее в марте Лисовец посоветовал россиянкам носить наряды в стиле 80-х. В настоящее время популярными вновь оказались вещи с объемными плечами, заявил эксперт.