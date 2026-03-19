Подростковые проблемы: как решают вопросы с акне в 2026 году

Это одна из тех тем, через которые проходит почти каждый подросток, переживая ее как личную драму. А любые советы взрослых кажутся устаревшими.

При этом современная дерматология давно ушла от грубых методов (наподобие умывания хозяйственным мылом) и случайных решений. Сегодня подход к акне стал гораздо точнее: меньше экспериментов, больше понимания причин и системной работы. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, что делать, если на лице у подростка есть высыпания.

Гигиена тут ни при чем

Самое вредное заблуждение — думать, что прыщи появляются из-за плохой гигиены.

«На самом деле акне связано с гормональными изменениями, повышенной выработкой кожного сала, работой бактерий и воспалением. Слишком агрессивное очищение только ухудшает ситуацию: кожа начинает защищаться и вырабатывать еще больше себума. Поэтому базовая стратегия — не очистить лицо до скрипа, а поддерживать баланс», — подчеркивает эксперт.

Уход должен быть простым и регулярным

Современный подход к уходу за проблемной кожей строится на минимализме. Мягкое очищение, легкое увлажнение и одно-два активных средства — этого чаще всего достаточно. Хорошо работают компоненты вроде салициловой кислоты, ниацинамида, ретиноидов (по рекомендации врача). Главное — не смешивать все сразу и не менять уход каждую неделю.

Косметика имеет значение

Сегодня уже не нужно отказываться от макияжа, если есть акне, но важно выбирать некомедогенные средства, которые не забивают поры, и обязательно смывать их в конце дня.

«Тяжелые текстуры и плотные покрытия могут усиливать воспаление, а легкие формулы, наоборот, позволяют коже дышать. Ну и хорошо бы помнить (и объяснить ребенку), что косметика не лечит акне, но может либо поддержать процесс исцеления, либо мешать ему», — напоминает косметолог.

Питание и образ жизни влияют, но не напрямую

Вопрос питания часто вызывает споры — уже известно, что нет универсального списка запрещенных продуктов, после которых у всех обязательно появляются высыпания. Но точно установлено, что избыток сахара, ультрапереработанных продуктов и постоянные скачки уровня глюкозы могут усиливать воспаление. Также важны сон и уровень стресса — они напрямую влияют на гормональный фон.

Врач — это не крайняя мера, а нормальный шаг

Если акне выраженное, болезненное или не проходит, лучше не тянуть/ Cовременная дерматология предлагает работающие схемы: от аптечных наружных средств до системной терапии, в том числе, с помощью гормональных препаратов. И чем раньше начато лечение, тем меньше риск постакне и рубцов — а самолечение в таких случаях часто затягивает процесс и делает его сложнее.