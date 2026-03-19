Как убрать отечность и темные круги после недосыпа

Избавиться от отеков и темных кругов после недосыпа поможет криолифтинг. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог d'Alba Екатерина Анчикова.

«Один из самых эффективных способов быстро привести себя в порядок — криолифтинг. Контраст температур мгновенно сужает сосуды, снимает отечность и возвращает коже тонус. Для этого можно использовать охлажденные патчи, гидрогелевые маски или просто умываться ледяной водой. Есть и старый лайфхак: подержать во рту кубик льда пару минут — это рефлекторно усиливает отток крови и лимфы от головы. Правда, если у вас есть хронические заболевания в области ротоносоглотки, стоит быть осторожным», — заявила эксперт.

Врач также посоветовала делать лимфодренажный массаж. Однако она подчеркнула, что его лучше выполнять по особой технике.

«Легкими надавливающими и скользящими движениями проходите по массажным линиям от центра к периферии. От переносицы ведите к вискам, от центра подбородка — к ушам и затем вниз по шее. Важно не переусердствовать с давлением: лимфатические сосуды расположены прямо под кожей, поэтому движения должны быть очень мягкими. При регулярном выполнении такой массаж помогает разогнать застоявшуюся жидкость и окончательно убрать отечность», — рассказала Анчикова.

Косметолог посоветовала также приобрести хорошее средство для области глаз, у которого будет специальный аппликатор и липосомальная технология, так как она помогает активным ингредиентам проникнуть глубже в кожу.

«От темных кругов ищите средства с ретинолом (витамин А). Он стимулирует выработку коллагена и делает кожу более плотной, что делает менее заметной просвечивающую сосудистую сетку. Однако будьте осторожны: ретинол может вызвать раздражение, поэтому начинайте с минимальной концентрации 1–2 раза в неделю», — рекомендовала Анчикова.

Она отметила, что витамин С в сыворотках также нужен для осветления.

Тем, кто хочет избавиться от отеков, врач посоветовала использовать средство с кофеином, так как он сужает сосуды и способствует выведению лишней жидкости. Чтобы вернуть упругость, как утверждает Анчикова, надо использовать средство с гиалуроновой кислотой (глубокое увлажнение) и пептидами, которые сигнализируют клеткам о необходимости выработки коллагена.

«В идеале надо выбрать один, но подходящий под все необходимые параметры крем для области глаз. Желательно, чтобы этот крем был с липосомированными витаминами и, например, с экстрактом итальянского белого трюфеля, потому что он питает кожу, уменьшает выраженность морщин и выравнивает тон. Глутатион насыщает кожу полезными микроэлементами и оказывает антиоксидантное действие. А комплекс натуральных масел и протеинов обеспечивает питание, поддерживает гидролипидный баланс и укрепляет эпидермис», — заявила косметолог.

Тем, кому нужно срочно привести себя в порядок, Анчикова посоветовала воспользоваться секретами визажистов, например цветокоррекцией.

«Просто замазать синеву тональным кремом — это ошибка. Используйте правило цветового круга: против синевы работает персиковый или лососевый консилер. Нанесите его перед основным тональным средством или точечно под глаза», — рекомендовала врач.

Она также призвала делать компрессы — прикладывать к закрытым векам охлажденные пакетики зеленого чая. По словам эксперта, танины и кофеин в его составе успокоят кожу, снимут покраснение и немного подтянут ее.

«Если домашние методы перестали работать, обратитесь к эстетисту. Для борьбы с последствиями зимнего стресса эффективны мезотерапия и биоревитализация. Инъекции коктейлей с витаминами и гиалуроновой кислотой напрямую питают глубокие слои кожи. LED-терапия красным светом стимулирует выработку коллагена, укрепляя истонченную за зиму кожу век», — рассказала косметолог.

Врач обратила внимание, что ни один даже самый дорогой крем не даст желаемого эффекта, если проблема кроется в дефиците питательных веществ. Она посоветовала бороться с тусклостью и пигментацией с помощью витамина С. Чтобы восполнить его запасы, Анчикова предложила добавить в рацион цитрусовые, киви, квашеную капусту и отвар шиповника.