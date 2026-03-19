Стилист объяснил, как грамотно обновить гардероб к весне без лишних трат

Начать обновление гардероба стоит с ревизии, а также составления осознанного списка покупок. Об этом «Газете.Ru» рассказала предприниматель, стилист, автор TГ-канала Gaya_LifeinStyle Гаянэ Сергеева.

Первый шаг — ревизия. Необходимо достать все вещи и максимально честно оценить каждую.

«Достаньте весь зимний и прошлогодний весенний гардероб и задайте себе три вопроса о каждой вещи: надевали ли вы это в последний год, выглядит ли она свежо, вызывает ли радость? Все, что не прошло проверку, нужно отпустить без сожаления. Это освобождает не только место в шкафу, но и ментальное пространство», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что важно отпустить одежду, которая ассоциируется с прошлым этапом жизни, больше не отражает вас или просто висит на всякий случай.

«То же касается вещей «на потом» или «когда похудею». Они создают психологическое давление и мешают двигаться дальше», — объяснила стилист.

По ее мнению, следующий этап — составление осознанного списка покупок.

«Вместо спонтанных приобретений лучше заранее определить, чего именно не хватает, и представить, как новые вещи будут сочетаться с уже имеющимися. Сам процесс шопинга тоже требует дисциплины. Рекомендую сначала примерять, фотографировать образы и давать себе время на обдумывание, чтобы избежать импульсивных решений. Представьте 3–5 образов с новой вещью и другими вещами, которые уже есть в вашем гардеробе» — добавила она.

Сергеева заявила, что весной 2026 года в моде игра фактур и многослойность.

«Прозрачные ткани, кружево и легкие сочетания. Актуальной остается и так называемая «дорогая база»: лаконичные пальто-халаты в бежевых и пудровых оттенках. Среди обуви выделяются два направления: изящные балетки и более грубые лоферы на толстой подошве. В аксессуарах — акцент на крупные формы: объемные сумки, массивные браслеты, выразительные очки», — посоветовала специалист.

Стилист отметила цветовую палитру сезона: мягкие и «аппетитные» оттенки: масляный желтый, карамельный и шоколадный, мятный и пыльно-розовый.

«Также в тренде остаются широкие брюки с высокой посадкой и вязаные вещи, которые теперь воспринимаются не как домашние, а как полноценная часть городского гардероба. Важная деталь — длина должна закрывать половину обуви», — добавила она

Эксперт предложила ориентироваться на простую пропорцию: 70% базы, которая вам действительно идет, 20% трендовых вещей и 10% экспериментов.