Хайди Клум снялась в мини-платье из мусорного пакета

Модель Хайди Клум стала лицом нового выпуска журнала Hunger. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

52-летняя Хайди Клум позировала в черном мусорном пакете, из которого сделала мини-платье. В руках она держала горсть мусора. Образ дополнило колье с бриллиантами. Волосы модели уложили в «мокрую» укладку и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и подводкой.

© Газета.Ru

До этого Хайди Клум посетила вечеринку после церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель позировала на светском мероприятии в желтом макси-платье с прозрачными вставками, украшенном вышивкой с цветами.

Несколько недель назад 52-летняя Хайди Клум и 21-летняя Лени Клум снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Мать и дочь позировали перед камерой в комплектах из весенней коллекции. Хайди Клум примерила ярко-розовое кружевное белье, а Лени — модель с вышивкой в виде вишни. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Они сидели в розовых лепестках. Однако интернет-пользователи не оценили фотосессию матери и дочери.