Стилист перечислил трендовую верхнюю одежду

Стилист Влад Лисовец перечислил трендовую верхнюю одежду. Об этом он написал в личном блоге.

«Куртки. Две главные фишки, которые стоит учесть в выборе: или ее фактура (кожа, замша итд) или ее форма (например акцент на талии). Анималистичная кожа не выйдет из моды никогда, если у вас еще нет в гардеробе — присмотритесь. Тренчи — классика весеннего гардероба. Старайтесь выбирать не бежевые, лучше уж белые цвета. Очень важен силуэт!» — написал стилист.

Он также дал рекомендацию по выбору пальто.

«Если выбрали строгое и лаконичное черное пальто и не хотите, чтобы образ растворился среди похожих в толпе, — вытягивайте его дерзкой обувью, оптикой, сумкой. Благодаря другим более провокационным предметам в образе ваш стиль будет заметен», — отметил Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.