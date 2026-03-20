Дуа Липа пришла на вечеринку в мини-платье и с колье за 2 миллиона рублей

Певица Дуа Липа вышла на публику в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа предпочла для выхода белое мини-платье без бретелек и рукавов. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и колье с бриллиантами в виде змеи от BVLGARI, стоимость которого начинается от 2 миллионов рублей. Волосы певице уложили легкой волной и сделали нюдовый макияж.

В начале марта Дуа Липа посетила вечеринку, организованную после церемонии вручения премии BRIT Awards в Манчестере. Певица появилась на мероприятии в черном корсетном платье, которое дополнила длинными серьгами, браслетами и кольцами. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и бежевой помадой.

До этого Дуа Липа и ее жених Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.