Внешность 38-летней звезды «Фабрики звезд» взорвала соцсети

Внешность финалиста седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», художественного руководителя столичного Театра на Покровке Дмитрия Бикбаева взорвала соцсети. Ролик и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летний бывший солист музыкальной группы «БиС» опубликовал ролик, в котором снялся с коллегой, Владом Соколовским. На нем Бикбаев предстал в белой футболке, клетчатой рубашке и с распущенными волосами. В свою очередь Соколовский предстал в сером свитере Lacoste.

Ролик стал вирусным и набрал 1,5 миллиона просмотров. Фанатов поразила моложавая внешность Бикбаева.

«Я думала один — отец, другой — малолетний сын», «А Дима у нас молодеет? Или он остановился на 22?», «Диме не дашь его возраст!», «Бикбаев — краш», «А Дмитрий планирует стареть или вы его в машине времени переместили?», «Дима такой молодой», — восхитились они.

Ранее в марте Собчак раскрыла секрет молодости на фоне слухов о пластике лица. Журналистка опровергла предположения о коррекции внешности и заявила, что на самом деле похудела на 10 килограммов.